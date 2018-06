Kate Spade se, kaže njen suprug, borila s depresijom i anksioznošću. Razgovarale smo s psihijatrima

Dizajnerica Kate Spade u utorak je počinila samoubojstvo, a njezin suprug dao je emotivnu izjavu o tome koliko ju je volio i kako je bilo živjeti s nekim tko boluje od depresije

Kate Spade dugo je bolovala od depresije, a već nekoliko mjeseci je živjela odvojeno od supruga Andyja s kojim ima 13-godišnju kćer Frances Beatrix. Nakon njezine smrti neimenovani izvori počeli su medijima širiti informacije kako je bila nesretna, depresivna te pred razvodom braka. Stoga je njezin suprug Andy, s kojim je bila u braku od 1994. godine, odlučio ispričati emotivnu ispovijest o tome koliko je obožavao pokojnu suprugu te kako je bilo živjeti s nekim tko boluje od depresije.

Izjavu objavljenu u New York Timesu, prenosimo u cijelosti.

‘Čuli smo se noć prije i zvučala je sretno’

“Kate je bila najljepša žena na svijetu. Bila je najljubaznija osoba koju sam ikad upoznao i moja najbolja prijateljica proteklih 35 godina. Kći i ja smo shrvani gubitkom i ne možemo niti početi zamišljati život bez nje. Naša srca su slomljena, već nam jako nedostaje.

S depresijom i anksioznošću se borila mnogo godina. Aktivno je tražila pomoć i intenzivno radila s doktorima kako bi izliječila svoj problem koji godišnje uzima previše života. Čuli smo se noć prije i zvučala je sretno. Nije bilo nikakvih indikacija niti upozorenja da bi mogla učiniti tako nešto. Bio sam u kompletnom šoku. To nije bila ona. To su bili njezini osobni demoni s kojima se borila.

‘Liječila se proteklih pet godina’

Posljednjih 10 mjeseci smo odvojeno živjeli, ali smo bili udaljeni svega nekoliko ulica. Bea je živjela malo sa mnom, malo s njom, a svi smo se vidjeli i razgovarali svaki dan. Ponašali smo se kao obitelj – jeli smo zajedno, išli smo na odmor kao obitelj. Naša kći nam je bila prioritet. Nismo bili zakonski rastavljeni i nikada nismo niti pričali o rastavi braka. Bili smo najbolji prijatelji koji su pokušavali riješiti probleme na najbolji način na koji smo znali. Bili smo zajedno 35 godina. Jako smo se voljeli, ali jednostavno smo trebali malo prostora.

Ovo je istina. Sve drugo što je sada objavljeno u javnosti je laž. Ona je aktivno tražila pomoć za svoju depresiju i anksioznost posljednjih pet godina, posjećivala je doktore na regularnoj bazi i uzimala lijekove. Nije koristila nikakve supstancije niti alkohol. Nije bilo problema s poslom. Voljeli smo kreirati naš posao zajedno. Zajedno smo odgajali našu kćer. Ja tek trebam vidjeti poruke koje je ostavila iza sebe i grozi me da je privatna poruka koju je ostavila svojoj kćeri tako bezdušno objavljena u medijima.

Moja glavna briga sad je Bea i zaštita njezine privatnosti dok se nosi s nezamislivom tugom nakon gubitka majke. Kate je tako voljela Beu“, stoji u Andyjevoj poruci.

Često je pričala s bratom o tuzi i depresiji

Andy, kao ni nitko drugi iz obitelji, do sada nije vidio poruku koju je Kate ostavila, ali su čitali o njoj u medijima. Kako kaže policija, poruka je namijenjena Beatrix, 13-godišnjoj kćeri kojoj Kate govori kako se ne bi trebala osjećati loše. Kateina starija sestra, Reta Saffo, izjavila je kako ovaj događaj nije bio neočekivan jer je Kate odbijala potražiti pomoć zbog straha da će joj to naštetiti brendu.

S druge strane, Earl Brosnahan, Katein stariji brat izjavio je kako je sestra Reta bila odvojena od cijele obitelji više od 10 godina te da se nije pojavila niti na sprovodu njihove majke 2010. godine pa se postavlja pitanje kako je došla do ovih zaključaka. Iako je priznao da je Reta bila povremeno u kontaktu s Kate posljednjih godina, iznenađen je da ona iznosi takve oštre izjave koje smatra netočnima.

Inače, brat Earl je bio i Katein poslovni partner te navodi kako su često razgovarali o njezinoj tuzi i depresiji. Posljednjih 18 mjeseci je bio svjestan toga da nije dobro. Zadnji put su imali zajedničku večeru tjedan dana prije njezinog samoubojstva te, kako kaže, tada je i dalje pričala pozitivno o budućnosti i suradnji s Andyjem na projektima za njihov brend Frances Valentine.

‘Govorila je da si nikad ne bi oduzela život’

Brosnahan navodi kako nisu razgovarali o rastavi, ali vjeruje da je dio njezine tuge bio povezan s time što je bila odvojena od supruga. No, kaže kako su bez obzira na to dobro funkcionirali zajedno. “To je bio onaj trenutak u braku kada je bilo u redu za njih da se malo odvoje. Oboje su se složili oko toga. Jako su se voljeli.”

“Kate je bila jako sretna većinu vremena, najsmješnija osoba koju sam ikada upoznala, ali onda bi ponekad iznenada postala jako tužna”, komentirala je Elyce Arons za New York Times, Kateina dugogodišnja prijateljica. Navodi kako je gledala njezino stanje koje se polako, s vremenom, razvijalo. “Mnogo smo pričale o njezinim osjećajima i na kraju bismo završile razgovor smijući se. Stvarno je mislila da može to izdržati sama”, dodala je.

Ispričala je i kako bi se ponekad tema o samoubojstvima poznatih osoba pojavila u razgovoru na što bi Kate uvijek rekla: “Ja to nikada ne bih napravila, nikada to ne bih napravila, nikada to ne bih napravila. I vjerovala sam joj.”

Što kažu stručnjaci?

Znamo da je depresija ozbiljna bolest i svjesne smo da se o njoj premalo priča. Nazvale smo nekoliko psihijatara da nam objasne kako možemo intervenirati na vrijeme i kako možda možemo pomoći.