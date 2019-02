Kada muškarac preuzme ulogu kućanice, a žena zarađuje novac. Evo što o tome stvarno misle žene

Nedavno sam bila na večeri s prijateljima na kojoj smo se između ostalog dotaknuli teme o muškarcima kućanicama. U bliskoj okolini postoji djevojka koja je pristala na to da njezin partner bude kod kuće, dok ona radi. Uskoro planiraju vjenčanje i oboje su sretni u svojim ulogama. Prijateljica je odmah komentirala kako ona to ne bi htjela za sebe, a prijatelj je rekao kako se ne može zamisliti u toj ulozi.

Ja sam neko vrijeme razmišljala o tome, ali s obzirom na to da sam neko vrijeme single i nisam trenutno u situaciji pred kojom se našlo to pitanje, možda nisam kompetentna osoba za to. Što ne znači da nemam stav koji svoje korijene vuče još iz djetinjstva u kojem je mene i moju sestru većinu vremena odgajala majka (koja je imala posao) dok je otac radio u inozemstvu. Jako dugo sam podrazumijevala da je to normalan život dok nisam odrasla i postala zrelija te uvidjela da je biti majka i kućanica posao koji nikada ne prestaje. I čiji se rad teško može vrednovati u novcu.

Da žene same mogu sve već smo odavno apsolvirale. Od običnih kućanskih poslova koje obavljamo svakodnevno, preko razgovora s automehaničarom o tome imamo li plastične ili aluminijske naplatke i koja je idealna širina naših zimskih guma. Dokazale smo sebi i drugima da smo sposobne i da sve možemo obavljati same. Naše bake bi se sigurno čudom čudile zamjeni uloga koja se dogodila, ali prošlo je i dosta vremena od onog kada žene nisu imale posao već su bile predane kućanstvu i obitelji.

I dok mnogi smatraju da još uvijek nismo na tom stupnju svijesti da nam je posve uobičajen muškarac kućanica, pitale smo žene oko nas koje su dosta složne i jasne po pitanju teme.

Viktorija, 26 god

Ne bih uopće imala problem s tim. Sve je stvar međusobnog poštovanja i dogovora. Ako ja zarađujem dovoljno za cijelu obitelj, a on želi ostati kod kuće i brinuti se za dom, djecu, okućnicu, to je sasvim legitimno. Važno je samo da smo oboje zadovoljni i da smo zajedničkim razgovorom došli do takve odluke. Ako se netko zbog takvog odnosa osjeća poniženo ili iskorišteno, onda to treba mijenjati, ali ako je zadovoljstvo obostrano, zašto ne?

Ivana, 28 god

Ja bi jako voljela da moj preuzme ulogu kućanice, ali teško. Ma da ne mogu reći da mi ne pomaže dobrim dijelom i da se ne trudi, ali većina poslova pada na moja leđa. Mi smo patrijahalno zadojeni pa nam je valjda takva i sudbina, a s druge strane smo si možda i malo krive. Tako smo odgojene, da preuzimamo stvari na sebe jer smo tako vidjele kod svojih majki.

Lucija, 35 god

Ne bih voljela. Bilo bi mi ok na početku, ali onda bi mi brzo dosadilo. Daleko od toga da ne mislim da bi partner trebao sudjelovati. To itekako. Pola pola.

Ivana, 41 god

Mislim da ne bih imala ništa protiv toga da me kad dođem s posla dočeka skuhan ručak, ispeglan i opran veš, kao i ostali kućanski poslovi koji me svakodnevno dočekaju. Bojim se da bi muškoj kućanici to vrlo brzo dosadilo ili mu postalo prenaporno te bi počeo više cijeniti ulogu žene koja to radi.

Nastja, 30 god

Smatram da su žene i muškarci u današnje vrijeme podjednako vrijedni u svim segmentima života. U ekonomskom smislu smo tako svjedoci sve više slučajeva u kojima žene zarađuju više od muškaraca te su upravo one te koje prehranjuju svoju obitelj. Gledajući iz perspektive obiteljskog života, smatram da su muškarci koji preuzimaju ulogu kućanice jednim dijelom privilegirani jer oni postaju ti koji drže 3 ugla kuće. Ja ne bih imala ništa protiv kada bi moj partner preuzeo tu ulogu.

Glorija, 31 god

To bi mi bilo sasvim ok. Mojem mužu bi isto bilo svejedno, trenutno sam ja doma iz praktičnih razloga što imam jednogodišnju bebu.

Lucija, 24 god

Iskreno, stava sam da i u tome moramo biti ravnopravni. Vjerujem da bi se dečko super snašao u ulozi kućanice jer mu ni sada nije problem skuhati, oprati suđe, počistiti kupaonicu i slično. Ali više od toga da ja ganjam karijeru, a on bude doma, voljela bih da jednako radimo i doma i kasnije s djecom, kao i na karijeri. Oboje želimo karijeru u istom sektoru i znam koliko ga to sad već veseli pa mislim da ne bi bilo fer da se zbog ičeg toga odrekne. Mislim da se sve može dogovoriti i rasporediti da oboje budemo sretni. Nadam se da i on tako misli.

Andrea, 23 god

Nemam problema s tim da muškarac preuzme ulogu kućanice. Znam muškarca koji je uzeo porodiljni jer je njegova žena imala znatno veću plaću, pa je nakon prvih nekoliko tjedana on odlučio ostati doma i brinuti o bebi i kućanskim poslovima. Mislim da je to vrlo ekonomičan i praktičan način gledanja na stvari te da se muškarci toga ne bi trebali sramiti.

Željka, 25 god

Nemam problema s tim da partner preuzme ulogu kućanice, možda bi mu ležala i bolje nego meni, a ionako baš ne dijelim poslove i uloge na muške i ženske. Ne vidim zašto bi to bio neki tabu. Ako bih ja financijski mogla uzdržavati oboje (ili veću obitelj ako su u pitanju i djeca), nema razloga da se bunim ako partner želi biti ‘kućanica’.

Andrea, 30 god

Nemam ništa protiv, dapače, treba to od početka tako složiti u odnosu neki frajeri čak neke stvari pedantnije od žena obavljaju, moji starci npr. Mama je prepustila očuhu peglanje, spremanje ručka određenim danima u tjednu. Mislim da smo jedino u čišćenju nezamjenjive i to im ne bih prepustila, njima to jednostavno ne smeta u toj mjeri, govorim iz iskustva nakon 5 godina i suživota sa 5 frajera.

Nina, 36 god

Naravno da bih, što se tiče mog komoditeta a i imala bih više vremena za sebe, no s druge strane, papci postanu dosadni, haha.

Andrea, 41 god

Ako mi uvijek trubimo da je biti kućanica i majka posao, onda taj posao mogu preuzeti i muškarci jednako dobro kao i žene. Oni to već ionako rade i bez nas. Problem je u tome ako pričamo o situaciji gdje je muškarac samo kućanica koja čisti, usisava, pegla, kuha i to je sve što radi, a očekuje da padnemo u trans zbog toga. Biti ‘održavana’ kućanica je nešto što je skoro pa izumrlo, žene su i majke i kućanice i još šljakaju na nekom poslu, nitko ih ništa ne pita, to je normalno i to se od njih očekuje. Tako da, muškarci kao kućanice – da, ali ne da ih ja uzdržavam.

Slavica, 33. god

Kad bi mi partner preuzeo ulogu kućanice bilo bi mi fora neko vrijeme, ali na dulje nisam sigurna, da ne bi postao čangrizava žena. Haha.

Valerija, 28. god

Mislim da bih i ja bila nesretna da samo radim kućanske poslove i ništa drugo, pa bi tako i on. Ako bi se uloge mijenjale, u mojem se slučaju zapravo ništa ne bi mijenjalo jer podjednako sudjelujemo u tim poslovima doma i radimo, pa se sve stalno mijenja i podložno je snalaženju. A da bilo tko od nas ostane samo kod kuće svi bismo bili nesretni.

Antonija, 30. god

Ne bi mi to odgovaralo. Mislim da bi bilo logično kada bi uloge bile podjednake i da bi tek onda stvari zapravo bile dobre. Kad je jedna strana kućanica, mislim da to ne valja.

Katarina, 25 god

Podjednake uloge bi bile nekako najbolja opcija, ali ako bi moj partner bio spreman da radi poslove u kućanstvu, a da se ja zaista mogu baviti svojim poslom, super. S druge strane nisam baš sigurna kako bi to muškarci podnijeli jer vjerujem da je njihov ego krhak i da bi s vremenom shvatili da im to ne odgovara. I uloga domaćice je isto posao i tako se treba gledati. Jedino je pitanje kako bi se onda izvodila raspodjela zarade, a teško mi je vjerovati da bi muškarac prihvatio da on mora ženu tražiti i moliti novce. No, svakome svoje, meni bi odgovaralo.

Lucija, 28 god

Ja to nikako ne bi htjela. Sa svojim dečkom sada imam situaciju da oboje radimo, ali on više nego ja, a ja zapravo volim svoju ulogu domaćice i kućanice. Volim kuhati i raditi po doma. Bez obzira na to su naše uloge nekako podijeljene i sumnjam da bi se i moglo dogoditi da on baš ništa ne radi doma ili da je obrnuto. Draže bi mi bilo da sam ja ta koja je doma, a da on radi.

Lorena, 26 god

Mi smo u specifičnoj situaciji u kojoj oboje podjednako sudjelujemo u kućanskim poslovima, i ne mogu zamisliti da itko od nas bude samo kućanica bez pomoći ovog drugog.

Patricia, 33.god

Pa recimo moja polovica s tim apsolutno ne bi imala problema, dapače nekoliko puta je izjavio kako bi to jako volio. Kada bi ja dovoljno zarađivala da on ne treba raditi, već da je kod kuće i brine o kuhanju, čišćenju te jednog dana i djeci.

Josipa, 30 god

Mislim, svejedno je, važno da za obitelj to funkcionira i da su oba partnera zadovoljna i ostvarena. Jedino što sam sigurna da oboje trebaju maksimalno sudjelovati u odgoju djeteta. Ne mislim da muškarcima koji su doma ta činjenica oduzima od muževnosti ili slično. A sad baš da je baš full time kućanica, ovisi koliko djece imaju i je li on fakat nešto radi dok je doma. Ako imaju 10 djece onda se stvarno netko treba brinuti za njih cijeli dan, ali ako je samo doma i ne radi ništa, mislim da to za njegov osobni rast i razvoj ne djeluje dobro, jednako kao što ne bi djelovao dobro da je u pitanju žena koja sjedi doma i čeka da se muž vrati s posla.