Jedva sam preboljela bivšeg, a na kraju mi je pomogla noć u krevetu s najboljim prijateljem

SRIJEDA

Postoje oni dani kada mi je dosta svega, a ovaj čitav tjedan, dobro, lažem, mjesec je jedan takav dugi dan. Imam problema s time da mi se povremeno pojavi neki tako loš osjećaj i potpuno se izgubim. Nemam više volje raditi, izlaziti, družiti se, ma ništa. I tako svakog dana ujutro kada se budim samo razmišljam i sanjam o tome da se vratim u krevet. Tako je eto, već sad neko vrijeme, a uz to me uhvatila i neka glupa prehlada pa je ovo već treći dan da ležim u krevetu. Gledam serije po cijele dane i čitam knjige, već sam dosadna sama sebi.

ČETVRTAK

Ni danas nemam pametnijeg posla pa krenem brisati neke nepotrebne slike s mobitela, znate one koje nikako da obrišete, a ne trebaju vam. Tako skrolam i naiđem na sliku s jedne kave s bivšim. Nismo zajedno već negdje dvije godine, a on se kao za inat svako malo pojavi u mom životu. Tako smo i jednom slučajno završili u istoj ekipi i na kraju popili kavu zajedno. To je bilo prije više od pola godine, a imam osjećaj kao da je bilo prošlog tjedna. Stalno se toga prisjećam, kao i svakog drugog trenutka u kojem sam bila pored njega.

Pravim se kao da me ne zanima sve to, kao da sam ga potpuno preboljela, ali i dalje nisam sigurna u sve to. Kako ta priča uglavnom ide, ja sam njega ostavila, a on se nije baš previše trudio da to popravi. I tako sam sada naišla na naše stare slike (čitaj, tražila sam da ih gledam) i još se više bacam u bed.

Prođe tako još par sati pa mu šaljem poruku ako je možda za kavu. Ne odgovara, a prošlo je već tri sata. Bacam mobitel ispod kreveta i palim seriju. Zaspim i budim se par puta pa na kraju i zaista zaspim oko 21.

PETAK

Budim se i dalje osjećam kao da sam bolesna, ali nisam sigurna radi li se o tuzi ili bolesti. Ustajem, ne znam koliko je sati jer mi je mobitel valjda još uvijek pod krevetom pa ga izvlačim. Poruka! Njegova. Kaže da je za kavu sutra. Uzbuđena sam, odgovaram da može u 16 sati. On se javlja u roku par minuta i potvrđuje. Ajme, grozno, pa danas će mi cijeli dan proći u spremanju za sutra.

Zovem najboljeg prijatelja da dođe raditi kod mene. Srećom pa je novinar i može raditi gdje god želi. Trebam društvo. Pričam mu sve za bivšeg, on se dere na mene i ljut je što ponovno pristajem na takve gluposti, a još gore je to što sam ja njega zvala. Ljuti se, smije mi se i govori kako znam bolje od toga. Znam to i ja, ali ovo sve me uvijek tako privlači. Tvrdi mi i da sam solo samo zato što još uvijek padam na njega. Ignoriram ga i smijemo se pa se lagano spremam dok on tipka i radi. Legnem preko njega, on me mazi po kosi pa tipkam po mobitelu. Tako prođe već par sati pa zajedno gledamo film zagrljeni.

Tjera me da navečer odemo negdje van stana, ne želim to pa ostaje spavati kod mene.

SUBOTA

Ujutro me dočeka doručak i kava, a on sjedi na balkonu i puši. Ljuti se na mene i dalje što idem na kavu danas u 16, misli da sam pametnija od toga. Smijem se i malo više razmislim, ali ne ulazim u to previše jer sam već donijela odluku. On odlazi doma oko 12, a ja ostajem ležati do 14 pa se krenem spremati.

Nalazimo se u Kaptolu Cinema Butiku, a ja sam naravno uranila. Šaljem prijatelju poruku kako sam pod stresom i nervozna i da me baš zanima kako izgledam i što će misliti. Šalje mi da prestanem biti tinejdžerica i da neka odem doma ako se usudi kasniti. On, naravno, kasni pola sata. Ja sam, kao potpuni beskičmenjak odlučila i dalje sjediti ovdje i čekati da se on pojavi. To se i dogodilo nakon više od pola sata kada je lagano ušetao i sjeo pored mene. Poljubio me u obraz i nasmijao kao da je to nešto potpuno normalno i svakodnevno.

Inače bi me malo prenulo kad se pojavi pored mene, ali ovaj put sam u glavi samo imala riječi prijatelja i vidjela sve samo najgore. Dok mi priča o novom poslu prisjećam se kako je lijen bio dok smo bili zajedno. Priča mi o izlascima i festivalima, a ja se samo prisjećam kako nigdje nije htio ići sa mnom. Priča mi kako i dalje svira, a ja se prisjećam svakog trenutka kada se ljutio na mene što ja imam neke hobije, a on ne.

Postanem lagano nervozna nakon pola sata kave koja mi prisjedne i odlučim mu lagati da moram ići jer mi nije dobro. Ne nudi niti da me otprati do auta ili taksija, ne, nije čak niti pitao kako idem. Ustaje se da mi primi kaput dok se oblačim pa me primi oko struka i malo povuče prema sebi. Ne razumijem baš što radi pa se lagano odmaknem, a on me prima za potiljak i poljubi. Odmičem se u roku sekunde i gledam ga u čuđenju jer mi nije nimalo jasno što radi. On se smije i kaže nešto u stilu da zar mi se nije svidjelo. Gledam ga bez riječi i razmišljam zar je zaista bio takav i prije i što je meni to trebalo.

Izlazim iz kafića i zovem prijatelja. Molim ga mogu li doći kod njega, odluči ne biti zločest i ne kaže mi da mi je rekao pa kaže da dođem. Ni ne ulazim u stan i ridam, plačem i ne mogu se smiriti. On me grli i čvrsto drži dok ja dramim o tome kako nikada neću naći nikoga i da sam osuđena na to da umrem sama. Uhvati me to tu i tamo. Grli me i dalje, pritišće na sebe, a onda se samo malo odmakne i pogleda me u oči. Što se sad dogodilo? Grlim ga čvršće i odjednom osjetim njegov dah na svom vratu. Odjednom osjećam i njegov miris. I odjednom vidim kako mu je kosa nježna i mekana i pomislim kako želim proći prstima kroz nju. Što se događa?

Odmičem se od njega u šoku i tražim ga cigaretu. Inače ne pušim, ali sada mi treba. Sjeda pored mene i dalje se nekako grlimo i dodirujemo, a ja po prvi puta želim više od samog dodira ruke. Pušim cigaretu i gledam u drugu stranu dok me on pita hoću li ostati večeras kod njega. Kažem da ću ići radije doma, pa se pozdravljamo oko 20. Dolazim doma, tuširam se, gledam seriju i za stvarno brišem slike s mobitela.

NEDJELJA

Sanjala sam cijelu noć neke glupe scene. Bivšeg, ovog prijatelja, jednu prijateljicu iz djetinjstva, sve neke čudne ljude koji mi žele zlo. Totalno čudno, a to me dodatno zbunjuje nakon jučerašnjeg dana i mog, odjednom, drugačijeg gledanja na najboljeg prijatelja. On i ja se znamo još od početka faksa kada je on mislio da je pravo njegov poziv. Prevario se, ali smo se tamo upoznali pa moram reći da mu je to bio dosta dobar odabir.

Gledam na mobitel u nadi da ću vidjeti njegovu poruku. Nema je. Zašto sam je uopće očekivala? Zovem ga da odemo na kavu pa mi kaže da je možda bolje da dođem do njega jer ima još nešto posla. Kažem da može i spremam se. Oblačim se malo bolje i navlačim najdraže traperice i vestu, čak stavljam i malo šminke. Kao suptilno. Dolazim do njega, a on mi otvara vrata držeći mobitel u ruci, jedva da me pogleda. Prođe tako par sati dok ja rješavam poslovne mailove, a on radi nešto svoje. Pije kavu i drži tu cigaretu, a ja ga promatram. Tek sad vidim njegove izražene kosti na licu, velike oči i trepavice, a i bradu koja ga čini toliko muževnim. Sjećam ga se dok je još bio klinac, a i onda je bio zgodan. Ima sivu majicu za doma i tamnu trenirku, ali mu i to toliko dobro stoji.

Ne razumijem odakle mi je odjednom došla tolika želja da ga promatram, ali on to primijeti. Sjeda pored mene na kauč i stavi mi glavu na rame. Mazi me po ruci pa mazim i ja njega. Odmaknem se, onako malo i gledam ga. Pita me zašto ga tako gledam, a ja samo nastavljam. Smješka se i pita me ima li nešto na licu, a ja se trgnem i kažem da nema i da je sve u redu. Odlazimo na balkon da zapali, a kako mi je bilo hladno odluči me zagrliti. Osjećam mu tijelo i kako je jak i velik pa ga krenem maziti po leđima. Malo se zbuni, ali baca cigaretu i grli i on mene. Spuštam ruke do njegove stražnjice i kao, šalim se, a on se nasmije i približi svoja usta mom vratu. Stojimo tako zagrljeni pa se odmaknem i pogledam ga.

Držim glavu visoko i osjećam njegov dah na svom licu. Odlučim napraviti glupost, približim se i prislonim usne na njegove. Odmakne se od mene i gleda me u šoku, kao ja bivšeg neki dan. Gledam ga s otvorenim očima i čekam reakciju, a on se vrati blizu, tako sporo i nježno. Nasmije se tik do mojih usana i poljubi me. Stvarno me poljubi. Ima nježne, mekane usne koje su tako vruče. Prvo me ljubi nježno, lagano, a ja ga želim pojesti.

Lagano ga ugrizem za donju usnu i on to shvati kao poziv. Nakon toliko vremena, toliko je divno ljubiti ga, tako je prirodno, normalno, a tako je vruče i vatreno. Grize me, ljubi jezikom i krene otvarati vrata od balkona da uđemo unutra. Odvlači me do kauča dok me i dalje ljubi pa mi skida majicu. Zbunjen je istovremeno, kao i ja, ali i znam da ovo želim. Smijemo se jer mi majica zapinje. Skidam mu majicu i po prvi puta ga vidim u potpuno drugom svjetlu. Baca me na kauč i krene me ljubiti po vratu. Tako je seksi, vruć i velik iznad mene. Mazim ga po rukama, diram po leđima i rukama mu prolazim po međunožju kad primijetim koliki je. Uhvatim ga, a njemu to još više paše pa me krene gristi i skida mi grudnjak. Ljubi me po grudima pa mi skida traperice, a ja samo razmišljam o tome kako ga želim osjetiti, ovako vručeg i jakog.

Tek sad osjećam kolike su mu ruke, koliko je jak i koliko se odlično ljubi. Ne želim prestati pa ova predigra još malo potraje dok ne poludi i krene skidati donji dio trenirke. To! Izvlačim se i odlazim do njegove sobe samo u gaćicama, a on klekne pred mene i krene me maziti po bedrima. Ljubi me, liže, grize, a ja stenjem od ugode i samo ga želim još bliže. Dolazi iznad mene nakon što me skinuo i potpuno pripremio za nastavak ove čudesne večeri. Dolazi mi, kao saliven samo za mene. Gleda me dok se pomičemo u laganom ritmu i ljubi me i govori mi ‘Napokon, napokon’. Osjećam takvu vrućinu iznutra i izvana, osjećam kako je svaki njegov poljubac iskren i jak. Osjećam koliko me želi i koliko ne želi prestati, kao i ni ja. Ovo potraje i potraje dok zajedno stenjemo, uživamo i smijemo se.

Nakon skoro dva sata ostajemo ležati jedno pored drugog i ne vjerujemo da se ovo sada uopće dogodilo. Razgovaramo i smijemo se i komentiramo koliko smo dugo on i ja tražili ovakvo nešto, a nismo ni pojma imali da nam je bilo toliko blizu. Okrećem se iznad njega, dodirujem ga svojim cijelim golim tijelom, a on me ljubi i drži cijelu, kao da me ne želi nikada pustiti. Spavam kod njega.

PONEDJELJAK

Budim se pored njega, bez odjeće i nevjerojatno sretna. Naslanjam se na njega kao da je to najprirodnija stvar na svijetu. Shvaćam kako moram ustati jer moram na posao pa ga budim pusama i ustajem. Ljubimo se još malo i grlimo prije toga.

Tuširam se, oblačim i žurim doma dok mi on šalje poruku da mu već nedostajem i da se nada da će me vidjeti nakon posla. Pa ne mogu vjerovati da se sve ovo događa. Glavom mi samo prolazi koliko toga smo možda do sada propustili i koliko toga divnog nas zapravo čeka u budućnosti. Našla sam ga, njega koji me potpuno zna, potpuno razumije i potpuno želi.