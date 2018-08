Imam grižnju savjesti jer spavam s bratom najbolje prijateljice, ali seks je fenomenalan

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 28-godišnjom specijalisticom za digitalni marketing iz Zaboka

SRIJEDA

Ovog vikenda čeka me proslava rođendana najbolje prijateljice. Poznajem ju od kad smo bile klinke i uvijek je brinula za mene.. Pripreme su već lagano krenule. Unajmila je kuću s bazenom na čitav vikend jer ipak slavi 30, kao, bitna brojka. Na proslavi će biti uglavnom samo parovi i vjerojatno ja jedina bez para. No dobro, kao da nisam navikla.

Gotova sam s poslom pa idem s curama u shopping odjeće i hrane za vikend. Tražim nešto kratko i crveno, ako sam već solo, mogu barem malo izazivati poglede. Zara me uvijek spasi pa sam tamo pronašla prekrasnu crvenu haljinu A kroja, taman iznad koljena. Vratila sam se u stan oko 20 sati, spremila sve za posao i otišla spavati dosta rano.

ČETVRTAK

Tražila sam da danas kraće radim pa će me oko 14 sati pokupiti brat od prijateljice. Uz njega ima još dvije sestre, dosta su velika obitelj, s kojom sam također u super odnosima od kad smo bili djeca. Radni dan mi je brzo prošao, pokupila sam kofer i uskočila mu u auto. Čim sam sjela upozorio me kako vožnja traje tri sata. Tri sata!? Nisam nikada tako dugo bila sama s njim, očekujem puno neugodne tišine.

Razgovori su uglavnom bili klasični sve dok ja njega nisam pitala gdje mu je djevojka. Naime, zadnje što znam je njegova duga veza s djevojkom iz Zagreba. Ispričao mi je kako su prekinuli jer je nestala strast i više nisu bili toliko zaljubljeni. Nakon toga sam mu objašnjavala da je razlog mojeg soliranja upravo to što teško vjerujem da postoji ljubav. Gotovo se složio sa mnom.

Ugodno sam se iznenadila kako smo se lijepo raspričali ostatak puta. Kao da mu je bilo lakše razgovarati sa mnom nakon što mi je rekao da je sada solo. Tri sata su prošla strašno brzo, ipak kažu da u dobrom društvu vrijeme brzo prolazi. Došli smo do iznajmljene kuće, pozdravili se sa svima i istina, bila sam među manjinom koja je bila bez ljubavnog para. Krasno.

Slavljenica je odlučila da danas imamo noćno kupanje u bazenu pa nisam oklijevala da se odmah presvučem u badić i bacim u hladnu vodu. Čitavu noć smo se družili, popili par čaša i fino jeli. Negdje oko 1 sat ujutro do mene je došao njen brat pa smo počeli razgovarati o svemu pomalo. Prije nego sam uspjela shvatiti koliko je sati, izlazilo je sunce pa smo se pokupili u svoje sobe. Sobu sam dijelila s njenom prijateljicom i njenim dečkom. Dosta loša kombinacija, ali hajde, ipak sam samo gost, nije u redu da se žalim.

PETAK – DAN

Zajednički doručak na velikoj terasi uz bazen bio je nešto što mi je trebalo. Za vrijeme doručka njemu je na pamet pala ideja kako bi trebalo otići prošetati šumom, malo istražiti krajolik. Prijateljica me odmah pogledala i rekla, “Hajde, smiješ ići s njim, znam da želiš.” što me potpuno zbunilo. “Znam koliko voliš prirodu i istraživanje, dopustit ću da propustiš malo rođendana radi toga”. Aha, na to je mislila. Osjećala sam se čudno, ali sam se presvukla u tajice i kratku majicu pa smo krenuli.

U šetnji smo sjeli na neku klupicu uz put i moram reći, bio mi je dosta blizu. Nije mi to nimalo smetalo, ali me zbunjivalo to što mi se svidjelo što sam osjetila toplinu njegovog tijela uz sebe. Pogledao me u oči, malo se približio i šutio. Trgnula sam se, nasmijala i naglo ustala. Kao u nekom filmu, zavrtilo mi se u glavi pa me primio za ruku da ne padnem. Osjetila sam trnce. S njim! Nije mi bilo jasno što se događa, ali znala sam da želim još. Krenuli smo dalje, a ja sam gotovo cijelim putem šutjela.

PETAK – VEČER

Vratili smo se, otuširali (svatko u svojoj sobi) pa sam navukla onu crvenu haljinu. Spustila sam se na večeru, a njega nije bilo. Super, i onda me baš u ovoj kombinaciji neće vidjeti. No dobro, slavili smo, plesali i veselili se, a onda me netko uhvatio oko struka. Da, on me uhvatio oko struka, nasmijao se i odmaknuo, kao, ide si uzeti svoju čašu. Kad se vratio krenuli smo zajedno plesati.

On tako odlično pleše. Svako malo me uhvatio oko struka ili primio za ruku. Prije ovoga danas mi to nije bio nikakav problem, često smo plesali zajedno, ali morala sam priznati sama sebi kako mi je pasao njegov dodir. Prije nekoliko godina, za zaruke moje prijateljice ( njegove sestre) osmislili smo koreografiju pa nas je nagovorila da ju i sada izvedemo. Plesali smo na Time of my life iz filma Prljavi ples, bez završnog skoka, naravno. Bilo mi je tako zabavno, dok me na kraju nije pritisnuo uz sebe i gotovo prislonio svoje usne na moje. Ostala sam bez daha dok su svi pljeskali. Ajme, zar ja to njega želim?

Otišla sam van na zrak da razbistrim glavu, a on je došao za mnom, kao, zapaliti cigaretu. Stajao mi je tako blizu, a moje srce je sve brže kucalo i strašno mi je to išlo na živce. Nije ni upalio cigaretu pa mi se približio. Provjerio je da nas nitko ne vidi pa mi lagano usnama prošao po vratu. Osjetila sam njegov vruć dah. Gorjela sam iznutra. Podigla sam ruku i primila ga zatiljak pa noktima lagano prošla dolje prema leđima. Pogledao me u oči, široko se nasmijao pa me poljubio. Prvo je bio nježan, pa me lagano ugrizao dok mi je rukama prolazio po struku i leđima. “Idemo gore?”, pitala sam ga prije nego sam shvatila da u sobi nisam sama. Ali on je. Ušli smo u njegovu sobu, a on me samo gledao sa smiješkom i šutio. Prišao mi je i rekao mi da sjednem na krevet. Nasmijala sam se i objasnila mu kako ne ide to samo tako.

Posjela sam ga i prebacila noge preko njega. Ljubila sam ga po vratu i dodirivala rukama po cijelom tijelu. Bio je utreniran, dobro istaknutih mišića i jakih ruku koje je obujmio oko mene. Podizao mi je haljinu i primio me za stražnjicu dok smo se vatreno ljubili. Pogurnula sam ga i legla na njega dok mi je on skidao gaćice ispod haljne. Prije nego sam se snašla mazio me prstima, a ja sam postajala sve vlažnija. Nisam htjela da prestane. Grizla sam mu usne, vrat, uho i otkapčala košulju. Okrenuo se iznad mene i jednim pokretom mi skinuo haljinu. Svukla sam košulju s njega i uživala u pogledu. Nastavio se igrati sa mnom, a ja sam cijelo vrijeme htjela još. Potpuno mi se približio i tako sam uživala dok sam osjetila njegovu toplu kožu uz svoju. Brzinski se skinuo do kraja i meni je tek tada stigla misao u glavu da je to brat moje najbolje prijateljice.

Odmah sam se otrijeznila. I dalje sam ga htjela, posebno nakon što se skinuo. Željela sam osjetiti svaki dio njegovog tijela, dodirivati ga i grepsti, osjetiti ga u sebi. Ali nisam mogla, ne prije nego njoj kažem što je na stvari. Objasnila sam mu to, nije mu bilo svejedno, ali je prihvatio sve što sam rekla. Vratili smo se u društvo i svim snagama trudili da ne skočimo jedno na drugo ostatak večeri. Spavala sam u svojoj sobi dok su se ovi dvoje mazili i hihotali. Okej, trebam novu sobu.

SUBOTA

Zajednički doručak i on sjeda pored mene, samo u kupaćima. Želim da me zgrabi, da me ljubi i da me ne pušta, da me primi u ruke i odnese u krevet. Zaključujem da moram frendici reći što prije jer ću eksplodirati. Pa što mi se to događa? Uhvatila sam ju na 10 minuta i bez da ju gledam, od neugode naravno, sve joj rekla, baš sve. I to kako sada želim njega više nego ikada ikoga. Šutjela je valjda još 10 minuta pa prekinula tu neugodnu šutnju sa “Okej, ali ako ga povrijediš, ikako, ne znam kako ćemo preko toga.” “Dogovoreno” rekla sam i ostala u šoku kako je ovo bezbolno prošlo.

Rekla sam mu sve što se dogodilo na što mi je on odmah odgovorio kako je on siguran i da ne moram brinuti kako će me povrijediti. Nisam razmišljala previše što bi to trebalo značiti, a i nije me bilo briga. Željela sam iskoristiti vrijeme koje imamo ovdje pa sam ga tražila da odemo negdje na samo. Ponovno me odveo u svoju sobu. Zaključao je čim smo ušli, a ja sam krenula skidati majicu ispod koje nisam imala ništa. Bacio me na krevet i htio završiti sve od jučer. Ljubio me po cijelom tijelu, dodirivao svaki komad moje vruče kože dok sam ja stenjala i samo čekala vrhunac. Podigao mi je noge pa skinuo suknju i gaćice. Bila sam spremna. Odmaknula sam se i ustala pored njega i počela mu odvezivati kupaće. Spustila sam ih i primila ga u ruku. Zastenjao je od užitka i počeo me gristi po vratu dok je prstima tražio put do mog međunožja.

Nije više mogao trpiti moje provociranje pa me spustio na krevet i podigao se iznad mene. Tako je nježno ušao. Osjećala sam se kao da je ovo prvi put, kao da tek sada znam što je zapravo seks. Svaki njegov pokret u meni je izazivao vatromet i nisam nikada htjela da prestane. Bio je nježan i grub istovremeno, želio me, tako jako, želio je gledati kako dolazim do vrhunca. Nije mi dopuštao da dovršim pa me podigao i okrenuo na trbuh. Nije dugo trebalo da dođem do kraja pa je završio i on. Ostali smo ležati goli na krevetu i jedino što sam mogla je nasmijati se i pomisliti “Gdje je ovo bilo moj cijeli život?”

NEDJELJA

Jučerašnji dan prošao je u cjelodnevnom provociranju dok smo bili među drugim ljudima pa smo kasnije pobjegli u njegovu sobu i ponovili sličan scenarij od popodneva. Bilo je još bolje nego prvi put. Više smo se ljubili i mazili nakon pa me to malo zbunilo, ali znala sam da želim još. Još danas smo ostali u kući i nisam imala pojma hoće li se ovo nastaviti i nakon, želi li on to uopće. Dok sam ovdje nisam htjela o tome razmišljati.

Dobila sam poruku od njega da mu treba pomoć i ako mogu doći do njegove sobe. Brzinski sam obukla ljepše gaćice i otišla tamo. “Ne znam više upaliti tuš u kadi.”, je bila rečenica s kojom me dočekao. Stvarno je trebao pomoć, bezveze. Uspjela sam nešto pritisnuti, upalila tuš i krenula prema izlazu iz sobe kad me pozvao da se vratim. “Sad si mi pomogla s tušem, moramo isprobati radi li dobro.”, e to sam htjela čuti. Dok me ljubio skidao mi je majicu i hlačice, pa se i on brzinski skinuo dok smo puštali vodu u kadu. Svukla sam gaćice i ušla u kadu za njim. Sjela sam na njega i obujmila ga nogama dok me on mazio po golom tijelu. Čvrsto me držao i podigao me na rub kade. Spustio je glavu između mojih nogu i počeo se igrati jezikom. Sve je bilo toplo, mokro i sve što je radio mi je savršeno odgovaralo. Doveo me do vrhunca pa me vratio u kadu i namjestio na sebe. Svaki pokret je stvarao valove i namočili smo cijeli pod. Završili smo, otuširali se i vratili među ljude.

Kako sam došla s njim, zajedno smo se i vraćali. Putovanje od zamorna tri sata prošlo je super, ljubili smo se, držali za ruke i gledali sve dok nismo došli blizu doma. Počeli smo razgovarati o nama i o tome što ovo sve znači pa mi je priznao da je oduvijek bio malo zaljubljen u mene, od kad me poznaje, a ja sam mu odlučila priznati da izgleda da i ja u njega. Nismo odredili što sve ovo predstavlja, ali jesmo da ćemo se i dalje viđati. Vrijeme će pokazati svoje.