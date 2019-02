Ima dvadeset godina više od mene, povezali smo se na toliko razina, a u krevetu je nevjerojatan

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 26-godišnje turističke tehničarke

UTORAK

Prije dva tjedna krenula sam s novim poslom, odselila sam u Rijeku i odlučila krenuti na novi dio života. Nisam očekivala da će mi se ovoliko svidjeti, ali zaista je sve ispalo bolje od očekivanog. Upoznala sam super ljude, kolege su stvarno dragi, a grad, o gradu ni ne moram koliko je divan. Radim u privatnom hostelu, dobila sam svoj stan i zaista se nemam na što žaliti. Otišla sam u Rijeku da pobjegnem od svoje svakodnevice koja mi je već polako stvarno smetala. Izgubila sam se u vlastitim planovima, sve me prestalo ispunjavati i počela sam gubiti samu sebe. Odlučila sam tome stati na kraj i odseliti. Nije bilo lako, ali za sada izgleda da se zaista isplatilo.

Danas imam smjenu do 17 sati pa idem do stana spremiti se i na piće s curama u obližnji kafić. Dan na poslu prolazi dosta sporo, ali čak i ima posla, stigli su nam turisti iz Finske koji su oduševljeni gradom. Razumijem vas potpuno.

Stižem doma i navlačim bež haljinu, uzimam kaput i torbu pa žurim jer već malo kasnim. Sjedamo u kafić pa do nas stiže konobar koji poznaje djevojke s kojima sjedim. Počne ih nešto zadirkivati da zašto mene još nije upoznao pa se, logično, upoznamo, a on mi uputi baš širok smiješak. Izgleda zgodno, ali kao da je mlađi od mene. Danas to stvarno više ne možeš znati.

Družimo se do negdje 20 sati kad nas on počasti još jednom rundom vina i kaže da šalje vlasnik. Pogledam prema šanku i vidim mišičavog tipa od 40 i nešto godina. Tamnije je puti, smeđe kose i vidi se da drži do sebe. Pozdravi kimanjem jednu od mojih prijateljica. Odmah ju krenem ispitivati tko je to i zar ima nešto s njim, a ona se nasmije i kaže da on nije ni s kim bio od bivše žene, ali da su mnoge u redu kada ponovno počne biti na tržištu. Jao, na tržištu, stvarno? Nasmijem se i samo mi glavom prođe pomisao kako je grozno kad ti kažu da nešto ne smiješ. Jer baš onda to želiš.

SRIJEDA

Današnja smjena počinje u 10 sati, imam dvije ture gostiju koje trebam otpratiti i pozdraviti. Jedni i drugi stižu na vrijeme. Oko 14 odlazim na pauzu i u trgovini sretnem vlasnika kafića. Ne vidi me, ali ja ga dobro promotrim. Ima i tetovaže na ramenima, a mišići mu se ocrtavaju i preko džempera. Tek sad vidim da izgleda nekako tužno, barem mi se tako doima. Imam problem s time da čim nekoga upoznam (ili samo vidim) krenem promatrati i objašnjavati sama sebi kakva je ta osoba. Rekla sam si da ću prestati s time kada dođem ovdje pa odlazim u drugi dio trgovine i ignoriram da je tu.

Vraćam se na posao, a navečer me čeka šetnja gradom. Kolegica i ja istovremeno završavamo s poslom pa odlazimo u šetnju gradom s njenim psom. Prolazimo uz kafić od sinoć i jedva se tjeram da joj kažem da ne odemo malo tamo, samo da vidim je li on tamo. Užasnuta sam vlastitim ponašanjem. Znam da me interesira samo zato što su mi rekle da ga ni jedna ne može imati. Ionako je stariji od mene, kao da bi ga i zanimala.

Stižem doma oko 20 sati, sređujem sve za sutra pa palim HBO.

Četvrtak

Danas se u gradu organizira okupljanje poduzetnika pa su me poslali da otiđem pokupiti neke kontakte i malo pričati s ljudima, da malo proširimo našu ponudu u hostelu. Dolazim tamo oko 12 sati, nema ih još previše, ali dovoljno da uhvatim dvije gospođe koje vode svoju tvrtku. Proizvode eko vrećice i torbe koje mi se čine kao super ponuda za naše goste pa malo raspravljamo o tome i dijelimo kontakte. Par štandova još je prazno pa za jedan počnu dolaziti neki mladi dečki i donose materijale – letke, stalke, čaše i pića.

Radi se o ugostitelju koji stvara vlastite koktele u vrećicama koji navodno odlično prolaze kod turista. Zamolim dečke da mi daju kontakt jer ću morati uskoro ići, a upravo u tom trenutku se pojavljuje on. Stiže u košulji koja izgleda kao da ju je jedva zakopčao i zahvaljuje dečkima što su ‘pomogli mladoj dami’, misleći valjda na mene. Smiješan mi je način na koji se obraća, ali me to istovremeno i dosta zaintrigira.

Dolazi do mene i pruža mi ruku. Hvata me za dlan, a ja se malo slomim jer je stvarno jak. Upoznajemo se, ja mu pričam koja mi je pozicija na novom poslu, a on krene predstavljati svoj poslovni model. Odrasli ljudi pričaju o poslu, ništa posebno. Ja iskreno razmišljam samo o tome kako sada imam njegov broj. Nije da ću ga iskoristiti, ali dobro je znati da ga imam. Dok pričamo gledam ga u oči i vidim kako su žarko plave. On se cijelo vrijeme blago smješka, i da znam bolje, rekla bih da je blago flirty prema meni, ali vjerojatno se samo nadam uzalud. U jednom trenu krenemo pričati o Zagrebu i o tome kako je on prije 20 godina živio tamo. Istovremeno razmišljam kako sam ja tada imala samo 6 godina. Komično. Taman u priči o tome kako je došao u Rijeku, do njega dolazi jedan od onih dečki od prije i pozove ga da im pomogne. Pristojno me pozdravi, ponovno primi za ruku, ja se malo naježim i on ode. Ja se vratim na posao i malo razmišljam o njemu do kraja dana.

Pričam vlasnici o ljudima s kojima sam pričala pa me počne zafrkavati za njega, kaže kako sve djevojke padnu na njega i njegov šarm čim se pojavi. Vjerujem. Smijem se nazad i govorim ‘Ma nema šanse, što ti je?’ dok mi je istovremeno malo neugodno jer sam samo jedna od mnogih koja ga je tako gledala. Ispričam joj i njegovu prodajnu ideju i kaže da je odlična, neka mu se javim za sastanak sutra ili idućeg tjedna, ako je slobodan. Pa daj ajde.

Dajem si 20 minuta prije poziva pa ipak odlučim napisati poruku. Shvatim da je to možda previše dječje pa ipak uzmem mobitel u ruke i zovem ga. Javlja se ženski glas pa zamolim da prenese moju poruku. Na kraju se ipak on javi u roku par sekundi pa mu kažem da ga zovem ja. Čujem kako se nasmije pa kaže da je sutra slobodan oko 16 sati ako nam to odgovara. Kažem kako moram provjeriti s vlasnicom pa se povratno javim porukom.

Nakon desetak minuta dobivam povratni odgovor pa mu šaljem SMS da je slobodna sutra i da je dogovoren sastanak u 16 sati. Odgovara “Tko će sve sudjelovati na sastanku, tebi sam ipak otkrio sve poslovne tajne.” Što!? Okej, polako, dobro je. Ovo nije nabacivanje, ponavljam si. Odgovaram mu kako ću na sastanku biti i ja, neka bude bez brige. Ne odgovara više.

Odlazim doma i spremam stvari za sutra, razmišljam što ću obući predugo pa odlazim spavati.

PETAK

Uzbuđena sam od početka dana i to me grozno živcira. Stižem na posao oko 12 sati, a prije toga pijem kavu s prijateljem, daleko od njegovog kafića. Pričam mu cijelu priču, a on mi objašnjava kako sam potpuno odlutala i da mi se sigurno samo čini. “Pa njega nisam vidio sa ženskom osobom već 10 godina, ne izvodi on takve vratolomije.” kaže mi pa se malo spustim, ali opet i prihvatim da nam nije suđeno.

16 sati nikako da dođe, a ja prije toga malo popravim kosu i šminku, do te razine da mi se šefica malo smije. Briga me. Stiže on i njegova kolegica iz prodaje koja je malo bahata pa me zasmeta, ali odlučim ignorirati. On sjeda preko puta mene i vidim kako se smješka i briga me, uzimam to kao kompliment. Na sastanku zaista pričamo o poslu i jako smo svi profesionalni pa on pita jesmo li možda za kavu nakon. Ja odmah ispalim da može, a ove dvije kažu kako stvarno ne stignu. Računala sam na to, odlično.

Dok šetamo ispituje me o poslu i životu, kako to da sam tako mlada odlučila otići iz svog grada. Puno me pita, a malo mi govori. Došećemo do njegovog kafića pa nam se tamo pridružuje njegov kolega i konobarica. Pa okej, simpatični su i svi se družimo. Nisam mogla, a da ne primijetim kako su me gledali kad sam ušla. Malo mi je bilo neugodno jer vjerojatno ispadam kao curica koja trči za njim. Ali hej, on je mene zvao. Zapravo nas, ali nema to veze.

Sjedimo tako niti sat vremena kad on kaže da mora ići jer je neki problem s dostavom. Ispričava se i kaže da će se javiti da se iskupi. Dobro. Malo tugujem što nismo više vremena proveli zajedno, jer ne vjerujem da i budemo. Dolazim doma pa dogovaram izlazak s curama.

Nalazimo se oko 22 sata u gradu i odlazimo u njegov kafić. Naravno. Stiže nam runda na stol i kaže da je od vlasnika za mene. Protrnem, on se smješka, a cure me odmah počnu zezati. Osjećam kako mi raste ego proporcionalno s količinom alkohola u meni. Odlazimo plesati i već je oko 3 ujutro pa svi odlaze doma, a meni se tek sada počelo divljati i plesati. Na putu do doma odlučim napraviti čitavi krug pa prođem uz kafić i vidim da su još upaljena neka svjetla pa shvatim da on to još posprema jastuke.

Provirim i kažem “Dobra večer”, shvatim da zvučim pijano pa se smirim malo. Pojavi se on, u kratkoj majici i nasmije se pa me zadirkuje zašto mu ne pomognem. Krenem po jastuke, što, čovjek me zamolio pa dolazi iza mene, dodiruje me rukama, krišom, i uzima mi jastuk iz ruke i govori da se šalio, da neka sjednem za šank. Poslušam ga pa nastavim gledati kako podiže stvari dok za šankom pijem sok. Kao u pjesmi.

Pospremi sve, ugasi vanjska svjetla i spusti zastore pa sjedne do mene. Krenemo pričati o životu i ljudima oko nas, a on toči jednu za drugom. U jednom trenutku ustajem kako bi skoknula do wca, a kako sam se spustila s barskog stolca zapravo mu se nađem u krilu. Tako mi je blizu, ispred mene i tako je velik.

Nasmije se, a ja mu hrabro stavim ruke na bedra. Proizvede neki zvuk kao da je malo zarežao pa se nagne nad mene i spusti mi se na vrat. Osjećam mu vruć dah, a on me ljubi i lagano jezikom povlači prema ušnoj resici. Uzdahnem i zastenjem dok me prima oko struka svojim glomaznim rukama. Privlači me k sebi dok ja odmičem lice, a on prisloni svoje usne na moje. Odmah me krene gristi pa osjećam i kako me lagano grebe bradom. Prepuštam se potpuno jer je vruć, dah mu gori, a ja se želim skinuti na mjestu samo da osjetim njegovu kožu.

Ljubi me dok nam se jezici isprepliću, pa mi počne skidati majicu. Ovdje ćemo? Pa dobro. Osjećam takav ponos jer me ipak želi, ipak nisam bila u krivu. S veseljem ga ljubim dok on skida majicu pa prislanjam svoje tijelo na njegovo. Osjećam svaki njegov mišić i ne mogu vjerovati da je toliko stariji od mene. Počne se spuštati usnama po mom vratu i grudima, a onda mi otkopča grudnjak i baci ga na drugu stranu prostorije. Krenemo se smijati, a on se odmiče od mene i kaže mi da se nada da mi nije hladno. Prije nego shvatim što mi je rekao, prima me za struk i podiže pa stavlja na šank. Širi mi bedra i počne maziti rukama ispod suknje dok nije dohvatio gaćice. Hvata ih za rub i svlači pa malo podiže suknju. Ljubi me od koljena prema gore, a onda me još malo privlači k sebi.

Ljubi me po unutarnjoj strani bedara dok sjedim polugola na šanku. Ovo se još nije dogodilo. Uzdišem od ugode i gledam njegova ogromna mišićava leđa ispred sebe dok me liže i ljubi. Lagano ga grebem dok uživam pa se odmiče od mene i spušta me na niži, unutarnji dio šanka. Skida traperice dok ga gledam i ne prestajem se čuditi kako nevjerojatno izgleda. Podiže mi noge, stavlja kondom pa se namješta. Lagano sam tipsy, vruće mi je i samo ga želim. Taj pokret rezultira mojim vrištanjem od ugode, tako je dobar. Željela sam ovo od kad sam ga vidjela i nisam imala pojma da će se dogoditi. Pomiče me u ritmu, savršeno si pašemo. Jak je, grub, ali tako prokleto dobar. Primam se nogama oko njegovog struka pa me on podiže u zrak i ponavlja kretnje. Uzdišem i stenjem i želim još. Spuštamo se pa mu se okrećem leđima i naslanjam na šank. Drhtim cijela dok uživam i dok mi se grče prsti na nogama. Ponovno me postavi ispred sebe i dovodi me do vrhunca dok i njegovo tijelo u potpunosti prolaze trnci.

Odmičemo se, dodaje mi odjeću pa postavi jastuke na pod, na njih nabaci ručnike iz ormara pa legnemo. Pita me želim li cigaretu, prihvaćam iako inače ne pušim. Ležimo tako, u tišini, pa ga pogledam i vidim kako užurbano diše i kako mu se prsa pomiču gore dolje i samo razmišljam kako želim još. Ne želim se nasloniti na njega jer vjerujem da je ovo bio samo one night stand pa se ubrzo oblačim i govorim mu kako ću morati ići. Prihvaća i pita treba li me voziti doma, pa kažem da ću se proštetati. Pozdravljamo se, a on mi da poljubac, baš onako, pošteni. Okej, tako dakle.

Stižem doma i bacam se u krevet.

Subota

Podne je, mamurna sam, bole me svi mišići, mislim da imam upalu. Osjećam se slomljeno, ali toliko dobro. Vidim dva propuštena poziva od kolegice pa ju zovem nakon što sam se malo osposobila. Kaže mi da su cure već na kavi i da neka dođem. Prihvaćam pa mi kaže da su u njegovom kafiću. Haha, okej, stižem.

Dolazim u trapkama i vesti, a cure sjede stol pored šanka. Dođe mi da pitam konobaricu je li oprala šank od sinoć. Malo se naježim jer mi se scene od sinoć motaju po glavi i jedva vjerujem da se sve to i dogodilo. Tek tada mi padne na pamet da bi i on mogao biti tu. No, nema ga, a nema niti nikakve poruke. Da, okej, ovo je bilo samo za jednu noć. Nije baš da mi previše smeta, ali s druge strane nisam ni očekivala da će se uopće dogoditi, a kamoli da će biti nešto pametno od toga.

Sjedimo tamo još kojih sat i pol, a ja svako malo pogledavam na ulazna vrata čekajući da se pojavi. Nema ga, a mi odlazimo doma. Tek kad sam stigla doma vidim poruku od njega u kojoj me pita jesam li za šetnju navečer. S obzirom da je to poslao prije skoro sat vremena odmah odgovaram i kažem da može. Pretpostavit ću da me želi samo lagano odbiti, da ispadne pristojan.

Nalazimo se u 20 sati, a do tad pospremam stan i zurim u ekrane. Dolazim do mola, a on je već tamo i čeka me. Nosi ružu, zaboga, kavalirstva nam stvarno nedostaje u zadnje vrijeme. Daje mi ružu i poljubac u obraz, a ja uopće ne znam kako da reagiram. Šetamo po gradu i obali. Pričamo zaista o svemu. Nevjerojatno je inteligentan i ima mnogo mišljenja koja se slažu s mojima. Družimo se, smijemo i razlika u godinama stvarno kao da ne postoji. Priča mi malo o svom životu i bivšoj ženi koja ga je prevarila. To objašnjava zašto je toliko oprezan s ženama. Iskreno ga pitam ne smetaju li mu moje godine pa se nasmije i ispriča mi kako je odmah vidio da to neće biti problem i da sam mu se svidjela na prvi pogled, a to se događa rijetko. Sladak je, stvarno, a u jednom trenu me čak i prima oko struka dok hodamo.

Nakon sat vremena šetnje odvede me do svog broda pa legnemo na palubu i gledamo zvijezde. Kaže mi kako se sa mnom osjeća mlađe i da mu se stvarno sviđam. Nakon dvije čaše vina me pita želim li se možda prebaciti unutra s obzirom na to da postaje sve hladnije. Apsolutno pristajem pa se spuštamo. Dolje ima uređen mali boravak za druženje. Legnem na kauč, a on iznad mene i odmah me krene ljubiti po vratu i skidati. Svlači sve s mene ekspresno pa me samo gleda. Dodiruje me prstima i lagano prolazi po vratu, prsima, grudima, trbuhu.. samo se lagano spušta dok me nježno dira, a ja jedva čekam da se spusti još niže. Krene se igrati prstima pa mi skida gaćice, ja pokušavam svući njegove traperice. Na kraju to odradi on, a tada se samo nježno nagne nad mene. Nježan je, polagan i totalno drugačiji od jučer. I dalje mi se sviđa, odgovara mi njegov dodir i njegovo pomicanje. Tresem se od užitka kad počne ubrzavati ritam pa stenjem i osjećam kako se čitav brodić trese u ritmu. Mora da je zabavno onima koji gledaju izvana.

Vodimo ljubav dugo u noć i smišljamo nove poze pa se ljubimo i samo mazimo. U jednoj večeri smo postali najbolji par koji se razumije. Toliko razlika među nama, a nismo ni znali, toliko sličnosti.