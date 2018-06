Ususret mnogim polemikama oko cijepljenja djece protiv ospica, javnosti se sve češće obraćaju i zvijezde

Ida Prester, pjevačica te bivša TV voditeljica, na svom je Facebook profilu objavila fotografije 2-godišnjeg sina Rija koje su snimljene dok je bio na cijepljenju.

Shvatile smo da dosta ljudi ne zna razliku između vodenih kozica i ospica pa smo sastavile detaljan vodič

“Cijepljenje – vakcinacija moga Rija protiv tetanusa, slikano jučer. MMR su obojica davno primili. Mislim da je važno da postamo i ovakve slike, stalno”, napisala je Ida.

“Procijepljenost djece je zadnjih godina jezivo niska, pojavile su se bolesti koje su odavno istrijebljene, i to opasne bolesti poput ospica. Ne nasjedajte spinovima, molim vas. Vjerujte znanosti, a ne forumima! Roko i Rio su cijepljeni svime što postoji u redovnom i izvanrednom programu, molim vas da to napravite i vi za svoju djecu. Dok nije kasno… U najboljoj namjeri ovo pišem i s puno dobrih želja”, stoji u Idinom statusu.

‘Autizam i cjepivo nisu povezani, to je znanstvena činjenica’

Broj komentara na ovaj status još uvijek raste dok Prester i dalje čvrsto stoji uz svoje stavove koje opravdava i komentarima. Dok su je jedni napali, drugi su je počeli kritizirati i preispitivati njezino znanje o imunizaciji. No, Ida je, kako na pozitivne, tako i na negativne komentare dala odgovor.

“…Puno sam se informirala o toj temi, vodila desetak tribina i konferencija o tome na kojima sam oči u oči pričala s najvećim stručnjacima. Komplikacije nakon uzimanja cjepiva su blage i zanemarive. NIKAD nijedan slučaj ozbiljne nuspojave nije registriran kod nas, to su gluposti, ne kažem to ja, već svi pedijatri – stručnjaci, predstojnici klinika koji rade desetljećima. Ljude dovodi u zabunu što se cjepivo MMR-a uvodi točno u tom razdoblju kad se djeci koja imaju autizam to otkriva – oko druge, treće godine, prije se ne može skužiti.

I onda to roditelji KRIVO povezuju, a nije posljedično, nema veze. To je znanstvena činjenica, stručnjaci to kažu, a vi vjerujte kome hoćete, valjda vaša susjeda bolje zna. Ja sam svoje rekla, a vama na savjest”, stoji u jednom od Idinih odgovora.

Inače, pjevačica ima dvoje djece, 2-godišnjeg Rija i 4-godišnjeg Roka.