Hodam s tipom koji je mlađi od mene, djetinjast i ide mi na živce. Ali seks je super

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 32-godišnjom grafičkom dizajnericom iz Rijeke

PRVI DAN – SRIJEDA

Oboje radimo i bez obzira na to što se budim prije njega, nemam potrebu slati mu nikakve poruke za dobro jutro. Oko 10 ujutro šalje mi poruku da kasni na posao, zaspao je i budila ga je mama. Predivno.

Kroz dan ignoriram njegove poruke uz objašnjenje da imam puno posla dok uglavnom zapravo skrolam po internetu. Previše pričanja s njim me pokoji dan baš previše živcira, uglavnom bolje funkcioniramo dok šutimo.

Nakon posla dolazim doma i punim kadu vodom. I dalje sam nervozna, ali znam da će me riješiti svih problema kad dođe. Stigao je oko 20 sati uz bocu vina. Pričali smo možda petnaest minuta, točnije, on je pričao bez da me pita kako sam, ja sam samo pila vino. Skinuo me i odnio u kadu. Ajde više, napokon.

DRUGI DAN – ČETVRTAK

Iz nekog razloga danas opet razmišljam o nama. Stalno provlačim ista pitanja u svojoj glavi – ima li ovo smisla, stvarno se ne vidim s njim dugoročno. Naši svakodnevni razgovori svode se na 20-ak minuta pričanja o poslu, nakon čega ja malo preuzmem riječ pa pričam o sebi i svom danu, što ni njega ne zanima previše, pa se seksamo.

Seks je barem uvijek dobar. Znate onaj osjećaj kao da ponovno imate 15 godina i sve je jako, jako, jako napeto? To ja osjećam, ali samo kad smo u krevetu. Naravno, cijeli dan razmišljam o tome i činim samu sebe nervoznom, a ujedno i razmišljam o našem seksu i postajem napaljena. Bit će vesela večer.

Dolazi kod mene oko 21 sat, pomalo pijan. Ovaj put ne pričamo, ulazi u krevet i prekida me u gledanju Netflixa. Ne bunim se.

TREĆI DAN – PETAK

Danas sam odlučila ne razmišljati. Petak je i baš me briga. Gotov je radni tjedan, a on i ja se danas vidimo odmah nakon posla. Navečer nas čeka druženje s mojim prijateljima u Vintage Baru.

Došla sam po njega na posao jer mladi gospodin nema auto. Otvara vrata i odmah počinje pričati o nekom svom frendu koji vara svoju curu. I što je najbolje, govori kako je taj frend super jer to odlično hendla. Čak me ni ne brine što ga podržava, a još manje mogućnost da se možda i on viđa s još nekim, samo me živcira tim glupim pričama. Dok vozim krene me maziti po nozi i podizati suknju, nisam sigurna želim li mu popustiti jer mi je teško pratiti cestu. Napokon se praktično namješta pa njegovi prsti ulaze ispod mojih gaćica. Ovo je bila zabavna vožnja.

Dolazimo u restoran Conca d’Oro, sjedam pored njega i dok čekamo moje prijatelje, krenem ga maziti po nogama. On i ja smo zajedno preko dvije godine, ali ovakve stvari i dalje nas vesele. S obzirom na to da smo se čitavu večer napaljivali, skočila sam na njega čim smo došli u moj stan. Ma, u ovakvim trenucima spremna sam napraviti sve u krevetu za njega.

ČETVRTI DAN – SUBOTA

Ostao je spavati kod mene. Odavno sam izgubila nadu da će me nekad dočekati skuhana kava ili barem pospremljena soba. Izlazim iz kreveta i spotičem se na našu odjeću na podu, briga me, pospremat ću to kasnije. Pazim da ga ne probudim jer želim barem pola sata za sebe.

U međuvremenu se probudio i odmah otišao pod tuš, ne osjeća se čisto, kaže. Ja i dalje sjedim uz svoju kavu i uživam u tišini. Dolazi do mene na balkon, klekne na koljena i počne mi dizati spavaćicu. Nije loše, ja sam trebam nastaviti sjediti dok me, pa, razveseljava za dobro jutro. Želi da se prebacimo u krevet tako da i on završi, ali mu govorim kako nemam vremena za to, da sam već sada potrošila previše od ovog jutra. Hej, meni je dosta.

Odlazi od mene u kasno podne, a u međuvremenu me još dva puta pokušava navesti na seks, ali baš nisam od volje. Tjeram ga doma jer mi kasnije dolaze prijateljice. Ne javljam mu se do večeri.

PETI DAN – NEDJELJA

Dolazi rano ujutro da me odvede na doručak. Napokon se sjetio. Iako mi tako često ide na živce, znam da me voli. Uglavnom je dobar seks taj koji me i dalje drži u ovoj vezi. Razmišljam o svemu samo ne o nama dok sjedimo na palačinkama. Recimo, možda bih mogla ove godine na ljetovanje bez njega.

Nakon doručka vraćamo se u, naravno, moj stan. Pita me jesam za jedan brzinski, a meni nije ni do čega. Naporan je i uporno me pokušava skinuti. Govorim mu da mu je vrijeme da krene doma. Ostatak dana provodim sama na kauču gledajući Netflix. Život je lijep.

ŠESTI DAN – PONEDJELJAK

Danas me šefica vodi na sastanak s klijentom. Planiram obući haljinu pa na brzinu depiliram noge. Snimam selfie u tušu i šaljem mu na Messenger. Idiot ništa ne kuži, kao da mu je 17, a ne 27 godina; odgovara mi ‘Lijepa si’. Nemam vremena sad spašavati seksting pa se oblačim na posao i nešto prije 9 stižem u ured. Stiže mi još jedna poruka od njega. Kaže da se danas nećemo moći vidjeti jer ide s prijateljima na košarku večeras.

Oko 12 sati odlazim na ručak i razmišljam kako je baš šteta što nema ništa od seksa večeras, a baš sam bila zagrijana za jednu dugu predigru sekstingom. Ništa, šaljem mu još jednom fotku iz tuša i pišem mu ‘Fališ mi’. Paralelno šaljem frendici poruku da sam slobodna večeras pa bismo mogle dogovoriti neko druženje.

Predvečer, oko 19 sati dok se spremam za van, napokon mi i on šalje svoju fotku. ‘I ti njemu fališ’. Lijep prizor. Dok izlazim iz stana šaljem mu emotikon puse. Seksting nastavljamo kasno navečer nakon njegove košarke.

SEDMI DAN – UTORAK

Zvoni mi telefon u 6.20 sati, nekoliko minuta prije alarma. Ništa mi nije jasno. Vidim da me zove on, a ne da je to alarm. ‘Jesi budna?’, pita me. Odgovaram kako sad jesam i da koji mu je vrag. ‘Hoćemo jednom brzinski pa me kasnije odbaciš do posla?’, kaže mi. ‘Ma može’, odgovaram. Nakon seksa, ulazim pod tuš i mislim si: ‘Dokad ovako?’