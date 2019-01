Dosadna veza s dečkom završila je tako da sam shvatila da mi se više sviđaju djevojke

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 26-godišnjom djevojkom iz Zagreba

PONEDJELJAK

Cuga s curama u Gardenu klasičan je događaj za početak tjedna. Dobro okej, volim tu i doći jer mi se konobar nabacuje svaki put. Svakog ponedjeljka onda vodimo rasprave o tome koliko je loše da na ovaj dan zamišljam tog konobara dok se seksam sa svojim dečkom. Neprestano razmišljamo je li to prevara ili nije, ali ja tvrdim da nije. Ma, nije. Opet je bacio neku glupu foru koja me iz nekog razloga jako nasmije. Pogledam ga dok se smješka preko šanka i razmišljam kako bi se najradije bacila na njega. Ignoriram, pijem svoju pivu i pričam s curama.

Komentiram kako imam dosta velike probleme s dečkom. Užasno mi je postao dosadan. A i ja njemu. Nije da se ne volimo, kao volimo se, ali sve je nekako postalo prazno, dosadno i čudno. Toliko da sam počela razmišljati o tome voli li me on uopće. Zbunjuje me sve to pa pokušavam ne razmišljati o tome previše, ali Antea svaki put to spomene i svaki put me pita kako je s njim. Na kraju ostanem samo s njom do 23 navečer, a ostatak je otišao još oko 21. Zaključujem da mi treba neka zanimljiva veza, a ne ovo dosadno.

Stižem doma, on igra plejku. Pogleda me značajno čim sam ušla jer zna da sam malo u cugi i da ćemo se seksat. Sjednem mu u krilo i počne me skidati, a ja zatvaram oči i, priznajem, malo razmišljam o onom konobaru.

UTORAK

I dalje sam u potrazi za poslom pa me danas čeka razgovor u jednoj firmi u Buzinu. Nije moj dream job, ali nije baš da mogu birati. Budim se oko 8, a dečko taman izlazi iz stana i odlazi na posao. Spremam se polako, jedem, tuširam se i jedva se pokrećem. Znam da će biti sve super na razgovoru, ali uopće ne osjećam uzbuđenje jer zapravo ne želim taj posao. Šaljem curama poruke sa slikama što ću obući. Potvrđuju da je okej, sjedam u auto.

Razgovor prolazi dosta očekivano, relativno pozitivno, kažu da će se javiti u roku 15 dana kada prođu sve kandidate. Ma može. Sjedam na kavu da malo dođem k sebi i pogledom flertam s nekim tipom u odijelu dva stola pored sebe. Daj ajde, stvarno trebam nešto napraviti u vezi svoje veze. Dolazim doma oko 13, a dečko stiže oko 14. Odlučim razgovarati s njim i predlažem mu da popravimo nešto jer lagano ludim. Priznajem mu da gledam druge tipove pa poludim kad mi kaže da i on gleda druge cure. Posvađamo se u roku 10 minuta jer mene krene pucati ljubomora. Izletavam iz sobe u kupaonicu i zatvaram se pa on krene za mnom. Pustim ga unutra pa me krene ljubiti. Krene me udarati dobra energija i napaljenost. Uvijek to tako ide nakon neke svađe. Odlučim kako ga ne želim pustiti i tada ga još jače primam. Odvlači me u spavaću sobu i skida ono malo odjeće s mene. Skidam mu majicu i uvijek malo gledam u njega prije nego ga krenem ljubiti.

Okreće se iznad mene i podiže mi noge. Hvala ti joga. Skida mi gaćice i postavlja me u ‘naš’ položaj. To smo već isprakticirali ovih godina, našli smo savršen položaj u kojem i on i ja dosta brzo dođemo do kraja. Poigramo se malo tako i čak ljubimo, pa za 10ak minuta svršavamo i mičemo se. Čim smo se maknuli osjećam kako se ponovno vraćam u bed i neku glupu tugu na koju ne znam reagirati. Ponovno krenemo u raspravu onako goli u krevetu i ja bezveze bacim da bi trebali probati threesome. On se nasmije, ali onda kaže da zašto ne. Ja se i dalje smijem i ne vjerujem da je ozbiljan.

Ostatak dana provodimo na kauču pred HBO-om, krenule su nove sezone.

SRIJEDA

Danas doslovno nemam plan i užasava me to. Da se razumijemo, nemam posao jer sam odlučila dati otkaz u agenciji u kojoj sam radila. Doslovno su me maltretirali, radila sam po 12 sati i nisam to više htjela trpjeti. Sada sam bez posla već gotovo mjesec i pol i ludim, ne znam ovako živjeti. Odlučim pospremiti cijeli stan, oprati svu posteljinu, napraviti ručak i doslovno čekati da dečko dođe doma Danas je do 15 doma, nadam se. Zovem cure kod sebe na ručak, ali samo se jedna javlja da može doći. Očekivala sam da će doći s dečkom, ali oko 15h se pojavljuje ona, sama, gotovo u suzama. Prekinula je s tipom nakon tri mjeseca. Ona je jedna od onih koja ni sa 40 valjda neće imati stabilnu vezu. Drami mi i plače na kauču, a dečko stiže i ostaje u šoku.

Nasmijava ju i priča s njom, tako da me malo čak i naživcira koliko su bliski. Odlučimo popiti koju u čast bivšem pa se to pretvori u otvaranje druge boce bijelog vina.

Već je skoro 19 sati, mi smo dosta ucugani, a ja sjedim dečku u krilu. Odvlači me u spavaću i kaže mi onako polupijanim tonom kako ima super ideju. Ja umirem od smijeha na što on kaže da bi trebali mojoj frendici naći tipa jer joj sigurno fali seksa. I dalje se smijem i kažem “da, još ti spavaj s njom”. On se na ovo uozbilji i kaže da zašto ne bi on ili ja, sigurno će joj bit bolje. Uvjerena da se šali kažem da zašto ne. Na što me on pogleda razjarenih očiju i odjuri u boravak i krene se derati : ‘Ona se hoće seksati s tobom!’. Propadam u zemlju od srama, a frendica se smije uvjerena da se šalim. Dobro je. Zaboravljamo na ovo idućih sat vremena i igramo alias u troje. Seksi.

Nakon sat vremena pojavi se neka glupa riječ koju mi on pokušava objasniti i nekako se nagne nad moju frendicu i skoro ju primi za grudi. Svi se smijemo, a ona mu se približi i primi ga za međunožje. Ja se odmah uozbiljim, a ona se onda nagne nad mene i krene me maziti po nogama dok sjedim u turskom sjedu. Mazi me od koljena prema gore, a ja ju zbunjeno gledam. Smješkam se jer vidim dečka kako uživa s druge strane sobe. Ona se nagne nad mene i krene me ljubiti po vratu. A ja, ja se krenem tresti jer je nevjerojatno dobro. Primim ju za kosu i podignem prema sebi. Pitam ju što radi, a ona se nasmije i poljubi me. Nisam se odmaknula nego samo nastavila.

Njene nježne usne i topli dah, ljubi me jezikom tako nježno, doslovno kao ni jedan tip do sada. Odjednom joj se ruke podižu i kreće mi podizati majicu, a ostajem ukočena. Otvaram oči i vidim dečka da se smješka s pijanim očima. Okej, njemu ne smeta, ne smeta ni meni. Nastavljam ju ljubiti i dopuštam joj da me skine pa i ja krenem otkapčati njenu vestu. Nema grudnjak i tek sada primjećujem koliko lijepe grudi ima i koliko joj je koža nježna.

Ljubi me po vratu i naginje se nad mene. Skida mi donji dio trenirke, dok joj ja otkopčavam traperice. Ljubimo se vatreno, žustro i samo čekam da me dodirne tamo dolje. Žudim za time. Krene me ljubiti po golom tijelu, spušta se na trbuh i dolazi do gaćica kad se ustaje moj dečko i već pomalo ljut krene govoriti neke gluposti koje jedva da čujem. Lagano ju odgurne od mene i smije se. Smije se i ona i kaže kako smo malo pretjerale. Ja ležim polugola na podu u svojoj dnevnoj, gledam njene gole grudi i iskreno žalim što smo prestale. Počnem ga zezati da zašto nas je prekinuo, a on kaže da ovo može jedino ako je on uključen. Smijemo se svi, meni je užasno neugodno pa ona kaže da je vrijeme da ide.

Šokirana i vidno pijana odlazim u krevet, ona doma, a dečko..iskreno ni ne znam gdje.

ČETVRTAK

Sanjala sam ju cijelu noć. Njeno nježno tijelo, mekane usne i bujne grudi. Sanjala sam da ju dodirujem i da ona uživa u tome. Sanjala sam kako se smije. Nisam sanjala dečka. Osjećam se kao zadnja glupača jer sam jučer samo pobjegla u krevet i nemam pojma kako je ona reagirala, kako je on reagirao. Ništa ne znam. Sjećaju li se oni svega toga ili je sve to bio samo dio moje mašte?

Dok se pokušavam razbuditi uzimam mobitel i vidim njenu poruku “Kaj je to bilo jučer!?!” Nemam blagog pojma jel to dobar komentar, loš, što uopće znači. I užasno me živcira što nemam pojma razmišlja li ona o meni i kako se ja uopće osjećam oko svega! Ludim apsolutno i nemam blagog pojma što da mislim, kako da mislim i što da osjećam. Grozota. Odbijam joj odgovoriti išta, barem dok se ne saberem. Tražim skrivenu kutiju cigareta, kuham kavu i sjedam na balkon. Smrzavam se i pušim i razmišljam o svemu. Šaljem joj poruku da nemam blagog pojma što da mislim, ali da me brine jer mi se svidjelo. Stvarno mi se svidjelo. Ujedno šaljem i poruku dečku za dobro jutro i pitam ga kako je.

Dobivam prvo njegov odgovor, sasvim normalan koji mi kaže kako je dobro i da nije previše mamuran, uopće ne spominje sinoć. Ona ne odgovara.

Prolazi još par sati, a ja zurim malo u knjigu, malo u serije, samo da ne mislim o svemu. Zvoni mobitel, stiže njena poruka. “Meni je bilo ludo. Mekana si, jako. Nisam znala da te tako lijepo ljubiti. Rekla sam ti da ti treba threesome.” Osjećam se kao da se dopisujem s tipom i užasno sam uzbuđena na tu poruku. Samo joj šaljem odgovor i pitam želi li doći večeras. Dečko stiže oko 16, ljubi me i izgleda da se pravimo kao da se ništa nije dogodilo. Ona odgovara tek oko 17 da je slobodna nakon 19 i da može doći. Kažem da neka tako i napravi. Njemu objašnjavam da će ona doći pa on malo poludi i počnemo raspravljati o svemu od sinoć.

Svađa, rasprava, kako god, traje oko dva sata, a ja mu objašnjavam koliko sam uživala u tome jučer, a on govori kako uopće nije bio ljubomoran. Užasno teška rasprava završava time da sam popušila pola kutije cigareta (a prestala sam pušiti), bacila sam pepeljaru na njega (srećom, promašila), derala se, skupa s njim i samo gledala na sat kada će doći ona. Rasprava je završila u mirnom tonu jer smo oboje shvatili da tu nešto ne štima, pa je on predložio da ode do prijatelja na par dana. On odlazi, a za 15ak minuta stiže ona.

Puštam ju unutra, cmizdrim jer sam pod dojmom svađe pa kuham kavu njoj i sebi. Pričamo kao da se ništa nije jučer dogodilo. Sjednemo na kauč, ona prebaci noge preko mene i dalje raspravljamo o svemu s mojim dečkom. Zaključujem kako mi je teško i da me boli sve što smo zaključili, ali i da nekako kao da znam da je to okej. Značajno me gleda i krene me dodirivati po licu. Smješka se, ja isto, pa se nagnem nad nju i ja poljubim nju. Osjećam kako se smije i nastavlja me ljubiti. Divno je, nježno, toplo i sva ljutnja je samo nestala.

Nastavljamo se ljubiti, a to jako brzo preraste u užareno diranje. Mazi me po ramenima, rukama, grudima, ja ju diram svugdje, po nogama, trbuhu, leđima. Naginje se nad mene i krene me lizati po vratu. Tresem se od ugode dok ju cijelu dodirujem i spuštam suknju. Izvlači s mene majicu u kojoj sam spavala pa me krene ljubiti po grudima i maziti po bradavicama. Gricka me lagano, a ja se tresem od užitka. Smješka se i zadirkuje me pogledom, a ja joj krenem skidati majicu preko glave. Opet nema grudnjak, pa je sad samo u rozim gaćicama iznad mene. Diram ju od vrata do gaćica i samo ju gledam kako je nevjerojatno zgodna. Prolazim joj prstima preko bradavica pa ju primim za grudi. Mekane su, čvrste i divne na dodir. Privlačim ju k sebi i ljubim dok ju drugom rukom diram po trbuhu i malo spuštam prema dolje. Preko gaćica joj prolazim po međunožju, potpuno zbunjena kako da to sve uopće izvodim. Istovremeno osjećam neki sram, ali i takvu znatiželju. Želim ju dirati i želim da ona dira mene.

Lagano se naježi kad ju dodirnem pa ona krene prolaziti prstima po mom tijelu. Spušta se do trenirke i skida ju uz moju pomoć pa se jezikom krene spuštati po mom trbuhu. Dira me po unutarnjoj strani bedara i osjećam kako sam sve više vlažna i koliko jako želim da me samo dodirne. Podiže se i krene rukom. Prstima mi spušta gaćice pa polako klizi po vanjskoj strani usana. Tresem se od ugode i samo želim da me dira. Ne znam što da radim pa samo uživam, a ona me krene prstima maziti baš tamo gdje najbolje paše. Ni jedan jedini tip nije točno znao gdje me dirati, kako je divno biti sa ženom. Mazi me brže, sporije, jače i slabije, a ja se tresem pod njenim dodirom. Uživa u meni i dira me cijelu pa ljubi. Završavam nakon nekoliko minuta, nije mi dugo trebalo. Tresem se cijela, grče mi se stopala i ne mogu doći k sebi. Razjarim se i guram ju pod sebe pa žestoko ljubim. Grizem ju po vratu i skidam joj gaćice pa krećem rukom tamo gdje je i ona bila. Vlažna je.

Spuštam se prstima gore dolje, da sve bude nježno i glatko. Diram ju, a ona se trese pod mojim dodirom. Ljubim ju dok se smješka i uživa. Točno znam gdje joj paše pa polako radim sve ono što mislim da bi i meni pasalo. Idem brže i jače, a ona uzdiše, stenje i polako se počinje derati dok se ja još više napaljujem. Završava sa smješkom i vuče me na sebe i ljubi. Namješta nas u zajednički sjed i krene se trljati o mene, a ja ne mogu doći k sebi. Počinjemo se pomicati u ritmu i tako brzo dolazim do kraja jer sam već bila na rubu svega. Toliko je divna, topla i nježna.

Završavamo obje pa samo ostanem ležati iznad nje, a gola tijela nam se dodiruju. Smijem se i ne vjerujem svemu što se desilo pa ju ljubim, kao da ju nisam do sada dovoljno izljubila. Zbunjena sam, ne znam što da mislim, ali je tako dobro gledati ju golu pored sebe. Pita da spava kod mene, ja naravno, pristajem. Odlazimo skupa pod tuš, mazimo se i zezamo, a onda skupa palimo Clules i jedemo sladoled. Mislim da sam si pronašla srodnu dušu.

PETAK

Ujutro me dočekaju poruke dečka da moramo danas razgovarati. Pored mene leži ona, bez majice i u mojim gaćicama. Želim ju sada dirati i da ona dira mene. Uskoro se budi zbog mog komešanja pa se smije i pita me kako sam. Kažem joj kako uopće ne želim razmišljati o tome što sve od sinoć znači nego samo želim uživati. Složi se sa mnom i nestane ispod pokrivača. Prije nego sam skužila osjećam toplinu i vlažnost na području međunožja i kako mi spušta gaćice do koljena. Kreće me lizati dok me čvrsto drži rukama za bokove. Ljubi me, gricka i liže, a ja se tresem, stenjem i shvaćam kako ni jedan tip ovo nije radi ovako dobro. Tako brzo dolazim do kraja dok se tresem od ugode. Ljubi me nakon svega, a ja ju počnem dirati. Osjećam da je spremna pa se bacam preko nje i namještam ruku i prste tamo gdje trebaju biti. Mazim ju, ljubim ju dok mi se prsti pomiču u ritmu, a onda i ulaze. Stenje i tako uživa, a mene, kao frajera, to samo još više pali. Tako je slatka i divna, želim ju samo još više pored sebe i na sebi. Igramo se u još par položaja dok se ljubimo i grizemo dok nas ne prekine zvonjava mog mobitela.

Dečko je na poslu i šalje da će doći po neke svoje stvari. Izgleda kako i on vjeruje da je gotovo. Ona odlazi pod tuš pa se sprema i odlazi oko 10 iz mog stana. Nakon 15 minuta već mi fali, ali se trudim ne slati joj poruke.

On stiže oko 16 sati u stan i opet krenu razgovori i rasprave. Sve to potraje nekih tri sata u kojima smo poprilično razumno shvatili da ova naša veza već neko vrijeme nije baš najbolja i da možda i nije loša ideja da se odvojimo, barem na neko vrijeme. Poljubimo se još za kraj, on pokupi stvari i odlazi. Plačem jer sam tužna što jedna ovakva osoba izlazi iz mog života, ali sam istovremeno sretna i zbunjena što je u njega ušla jedna sasvim nova avantura.