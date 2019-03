Dobri dečki pojave se kad ih najmanje očekujete, mene je osvojio moj fitness trener

Svakog tjedna Super1 vam donosi anonimni seks dnevnik jedne žene iz Hrvatske. U ovotjednom izdanju imamo priču 28-godišnje turističke vodičice

ČETVRTAK

Dan počinjem s obilnim, jako obilnim doručkom jer danas vodim grupu na turu po Zagrebu. Nisam baš previše oduševljena s ovim poslom u zadnje vrijeme. Plaća baš i nije neka, u zadnje vrijeme svi turisti su nekako čudni, a i iskreno, nisam mislila da ću to ikada reći, ali Zagreb mi je već postao dosadan. Danas stiže grupa koja je uplatila produženu rutu pa putujemo do Samobora i Varaždina. Nemam pojma kad ću stići jesti jer dok imamo pauzu oni jedu, ali ja moram slagati daljnji plan.

Nalazim se s njima u 10 sati i krećemo. Prvi dio završi oko 12 pa pijem kavu, a onda uhvatim kupiti neko pecivo na Tkalči oko 13. Razmišljam kako samo jedva čekam trening da izbacim svu nervozu iz sebe. Nisam inače neki sportski tip, ali taj trening mi toliko dobro dođe.

Odlazim doma nakon cjelodnevnog putovanja, dvoje ljigavaca mi se nabacivalo pa pričam cimerici o tome. Tuširam se i spremam za trening koji je u 20. Dolazim u dvoranu, a trenerica nam odluči reći kako se odlučila za drugi posao jer će uskoro trebati i na porodiljni. Za vikend nam dolazi novi trener pa smo sve dosta tužne, ali preživjet ćemo. Na fitness idem već dvije godine i nešto je što mi je savršeno kada sam nervozna. A često sam nervozna.

Završavam s treningom, tuširam se, jedem i idem spavati. Malo skrolam po Instagramu i pratim neke divne žene pa tek onda odlazim spavati.

PETAK

Danas imam turu sa srednjoškolcima koje najviše mrzim. Bezobrazni su i najčešće ih ništa ne zanima. Odrađujem to na brzinu i ostatak dana provodim u agenciji u papirima. To su mi nekada najdraži petki jer zaista izađem iz ureda u 16 sati.

Dolazim doma i spremam stan, dolazi cimerica, jedemo pa onda kreće spremanje za van. Idemo u Operu, ženska je večer i jedva se čekam rasplesati. Navlačim podrapane trapke malo višeg struka i crni crop top, nosim i visoke pete, tek toliko da se malo osjećam ženstvenije. Prvo imamo druženje kod jedne prijateljice pa dođe do dogovora da ćemo mi danas naći frajera. Solo sam sad već skoro pola godine, prošla veza me ubila u pojam i rekla sam sama sebi da me više ne zanima ništa ozbiljno, barem ne neko vrijeme. Idem se zabaviti i jedva čekam.

Dolazimo u klub i odmah nas neki dečki zovu za svoj stol pa pristajemo jer mi se totalno svidio jedan lik. Visok je, tamne kose i ima divan osmijeh. Primijeti me odmah i ja njega pa mi priđe i kreće priča. Uvaljuje mi se s pričom da sam mu baš zgodna pa nastavlja pričati i pričati, a meni se samo pleše pa mu to i kažem. Krećem plesati, a on me oduševi jer se razbaca sa mnom. Zezamo se i umiremo od smijeha dok nas drugi gledaju, ali mi to nimalo ne smeta. Pomalo mi se približava sa svakom pjesmom, a onda se okrenem prema stolu i kao, hladim malo. Pričamo i zezamo se, a on mi stoji jako blizu. Odgovara mi njegov dodir i blizina.

Oko dva ujutro je, ali on me i dalje nije ni poljubio niti pokušao takvo nešto pa sam malo razočarana. Odlučim napraviti prvi korak pa mu se okrenem leđima dok plešemo i malo mu se nagnem stražnjicom pa osjetim da mu se to dosta svidi. Prima me oko struka i samo me lagano ljubi u vrat i rame. Smješkam se i paše mi pa odem sjesti u separe, a on me prati. Sjeda pored mene, stavlja mi ruku oko ramena i pričamo, a on mi je sve bliže. Počnem se smijati na neku pjesmu i kažem kako ju obožavam, a on baci foru da bi najradije rekao da obožava mene. Smijem se, a on me napokon poljubi.

Nježan je, mekan i baš mi paše ljubiti ga. Mazi me rukama, nije nepristojan, ali me ipak pita hoćemo li do njega. Gledam djevojke oko sebe i kažem mu da nisam sigurna, ali da me može otpratiti doma. Zove mi taksi pa ga skupa dočekamo, i sjeda sa mnom. Odmah se počnemo ljubiti i malo me dira po nogama i leđima, ali osjećam da se trudi da ne pretjera. Kaže mi da mu se stvarno sviđam i da bi se rado još družio sa mnom. Ne znam ništa o njemu, ali mu odlučim dati broj i ime pa me odmah doda na Instagramu. Izađemo kod moje zgrade i makar ga nisam pozvala kod sebe pita jesam li za da još sjednemo, zapalimo i malo pričamo. Nisam to očekivala, ali da, naravno. Ostajemo tako sjediti do negdje 4 ujutro kada je već stvarno postalo hladno pa mu kažem da idem doma. Ljubimo se i mazimo, grli me i nježan je. Odlazim spavati i sanjam ga.

SUBOTA

Budim se oko podne, radim doručak pa ručak s cimericom dok čitam novi Elle. Pijem kavu cijeli dan, već treću i dopisujem se s dečkom od sinoć cijeli dan. Komplimentira me, javlja se svako malo, priča o sebi i iskreno ispituje stvari o meni. Samo čekam trening u 18 pa se prije toga najedem i otuširam.

Stižem na trening i uz trenericu vidim da dolazi i trener. Nije mi dugo trebalo da skužim da mi je poznat. Pa to je tip od jučer!! To je osoba s kojom se ja dopisujem cijeli dan! To mi je novi trener. Stvarno. Ne mogu. Odlazim do wca samo da se ohladim prije nego me vidi. Dolazim kad je trening skoro već počeo pa me jedva doživi. Da, naravno da sam se u wcu malo popravila, kosa i to. Skuži me nakon pola minute i samo se skameni i odjednom mu se pojavi na licu osmijeh od uha do uha. I ja se nasmijem i odjednom se tako dobro osjećam.

Trening završava pa dolazi do mene i smijemo se cijeloj situaciji. Pita me jesam za piće nakon pa pristajem. Otuširam se u teretani pa se nalazimo ispred. Odlazimo u kvartovski kafić jer smo oboje u sportskoj odjeći i ni ne skužimo da pričamo već tri sata. Pita me jesam možda za da odemo do njega, da će nam biti ugodnije. Pristajem pa kaže da možemo i proštetati jer nismo daleko. Usput, na kavi se ljubimo svako malo i baš puno smijemo.

Dolazim kod njega, a stan mu je dosta neuredan, vidi se da živi sam. Dosta odjeće je pobacano po krevetu u njegovoj sobi u koju provirim, ali trudim se da me to ne smeta. Ulazim u stan i malo se ljubimo na kauču pa mi krene skidati majicu. Okej, očekivala sam da će me htjeti, ali ne baš tako brzo. A onda me krene ljubiti po vratu i grudima. Okej, da, želim ovo.

Spušta mi trenirku dok mu ja skidam majicu i prstima mu prolazim po svakom istreniranom mišiću na tijelu. Vruć je i blago vlažan, a tako divno miriše, baš muški. Mazi me prstima po vratu, grudima i bradavicama, a onda mi potpuno spusti trenirku i ostanem samo u gaćicama. Odmakne se od mene da me pogleda i nasmije se, a ja ga promotrim od glave do pete. Samo je u donjem dijelu tamno sive trenirke i shvatim da ju moram odmah skinuti. Približim mu se dok ju skidam, a on me krene maziti prstima tamo dolje. Nježan je, ali točno prati ritam koji mi odgovara. Ljubi me i grize po vratu dok se ježim i uživam. Skidam mu trenirku i vidim da je i više nego spreman za mene i vidim da će mi se stvarno svidjeti. Odvlači me na drugi dio sobe i baca me na drugi kauč koij je veći i krene mi zubima skidati gaćice. Pali me kao da ovo nisam radila sto godina. Liže me i ljubi, a ja ga samo želim još bliže.

Spusti me ispod sebe i podiže mi noge, a ja ga želim, jako. Osjeća moje pokrete i hvata me pa osjetim tu ugodu u sebi i vrućinu koja mi je toliko nedostajala i toliko trebala. Igramo se i pratimo si pokrete cijelo vrijeme i tako je jak, pa me okreće na sve strane dok mi daje tu vrućinu koja mi treba. Ovo traje skoro sat vremena, a on se i dalje nije umorio. Ljubi me, mazi me, grize i želi cijelu. Nakon svega uzdihani ležimo jedan pored drugoga pa pričamo još satima i ostajem spavati kod njega.

NEDJELJA

Budim se pored njega i osjećam se potpuno čudno, kao da se ovo sve sinoć nije dogodilo. Ujutro se mazimo i ponašamo se kao da se znamo već godinama. Ne znam kad sam zadnji put s nekim toliko razgovarala. Želim mu reći sve, priznati sve svoje tajne i samo se opustiti potpuno. Kuha mi kavu pa jedemo doručak, a onda oko dva popodne odlazim doma. Moram srediti rutu za sutra i pripremiti papire pa sam malo pod stresom jer sam to mislila raditi od jutra, a ostatak dana odmarati.

Zovem ga da navečer dođe do mene na kavu, cimerica je u šoku da sam toliko brza i direktna s njim, ali samo mu želim biti blizu. Dolazi i družimo se, a on se ponaša kao totalni gospodin, divan je i drag i cimerica ga obožava. Ostaje do ponoći, a tek smo kojih sat vremena ostali sami i samo se malo ljubili i dirali. Nisam htjela da cimerici bude neugodno, a i stvarno sam trebala ići spavati.

On odlazi pa se dopisujemo još negdje sat vremena nakon što je došao doma, pa zaspim s mobitelom u rukama. Jedva čekam trening sutra.