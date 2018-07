Dečko mi je najdosadniji tip u svemiru pa sam si našla ljubavnika online. Naravno da se sve zakompliciralo

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 32-godišnjom pravnicom iz Zagreba

PRVI DAN – UTORAK

Sjedimo na kavi, on priča u prazno, ja fantaziram o seksu s neznancem. Taj scenarij već neko vrijeme mi se vrti po glavi. Mislim da nam je veza odavno propala.

Vozi me doma, na radiju svira Tus Nua, govorim mu da pojača. “Otkad ti slušaš te neke nepoznate bendove?”, pita me. Odgovaram da sam slučajno naletjela na njih. Ne govorim mu istinu.

Neki dan sam upoznala tipa na Badoou, umjesto da po kratkom postupku dogovorimo neki online ili IRL seks, mi smo izgubili pet sati dopisujući se o svemu i svačemu, a na kraju i o glazbi kao kakvi tinejdžeri. On preko dana radi kao marketinški stručnjak za jednu tvrtku, noću svira s frendovima u bendu. Ima nešto seksi u tome.

Govorim dečku da večeras ne ostaje kod mene, boli me glava i standardne spike za kupovanje samoće. Samo želim biti solo, visiti na svom laptopu, slušati glazbu, otvoriti bocu vina i plesati u gaćama. Fakat sam kao kakva tinejdžerica ovih dana. Konstantno vrtim jednu te istu pjesmu.

“Hoćemo se napokon vidjeti za vikend?”, piše mi. Odgovaram da može. Iako, iskreno, već sam anksiozna oko svih laži koje moram izmisliti da dečko ne bi odlučio ići sa mnom van.

DRUGI DAN – SRIJEDA

Ujutro sam sva ozbiljna, računam da sam sinoć popila pa sam zato popustila pod idejom da odem kod nekog neznanca doma i poševim se s njim.

Odijevam poslovni kostim i dolazim u ured. Zaista imam posla danas, a užasno sam distraktirana. Šefica će poludjeti ako izgubimo ovaj slučaj. Inače, radim kao pravnica u jednoj kompaniji pa mi je svaki slučaj jednako dosadan. Klijenti tuže, mi pokušavamo svim silama da ne dobiju odštetu. I to je otprilike to. Bože, kako mi je život dosadan.

Nakon posla se nalazim s dečkom na večeri. Nije to neka romantika, dogovorio je s nekim poslovnim partnerima večeru u Noelu pa idem s njim kao ukras. Realno, njemu moja diploma, status i činjenica da sam samostalna osoba ne predstavlja ništa. Više mu vrijedi to što imam 170 centimetara visine, C košaricu i dobru stražnjicu. Iskreno, nekad zaista mrzim dobru genetiku.

Dok oni pričaju o sklapanju ugovora i ostalim dosadnim stvarima, svajpam po mobitelu i opet visim na Badoou. “Upravo sam na najdosadnijoj večeri ikad. Gaćice su mi suhe i samo želim ići doma”, pišem frustrirano frajeru s kojim se dopisujem noćima. “Ustani i idi. Boli te briga. Dođi kod mene”, piše mi. Naravno da to ne činim, ali ostatak večeri postaje puno zanimljiviji fantazirajući o tome.

TREĆI DAN – ČETVRTAK

U firmu nam je došlo nekoliko novih ljudi, s njima prolazim ugovore za klijente kako bismo bili sigurni da će odraditi sve po propisima i da ćemo tako izbjeći neke buduće tužbe. Uvijek ista pitanja, fakat ne znam gdje nalaze te ljude.

Govorim direktorici da moram otići na neki sastanak, ali zapravo odlazim s frendicom na ručak. Kukam joj kako mi je život dosadan i kako mi je libido na nuli. “Pa ostavi ga. OK, kužim da ste pet godina skupa, ali očito ne planiraš ništa bitno s njim”, govori mi.

To je istina, da me sad zaprosi mislim da bih dosta hladno rekla ‘ne’. Ali, moj problem je valjda u tome što ja nemam volje čak ni da promijenim vlastitu rutinu pa svejedno nastavljam ovu šaradu s njim. A realno, ne bi me čudilo da i on ima nekog sa strane koliko sam svaki dan na poslu.

Navečer ipak idem do dečka jer ga izbjegavam danima, a za vikend imam supertajni seks dejt. Osjećam se kao da tek protokolarno odrađujemo stvari. Skidamo se do kraja prije ulaska u krevet, on se spušta među moje noge i ljubi me, onda se ja spuštam na koljena i ližem ga, vraćam se u krevet, penje se na mene, a ja ga molim da ne svrši u idućih pet minuta.

Čekam da završi pa fantaziram o nekom drugom i jedva se tjeram da dođem do orgazma. Nakon toga sjedamo u kuhinju, palimo cigaretu i svatko svajpa po svom mobitelu. Ozbiljno razmišljam o A i B opciji; A je da nabavim lubrikant i olakšam si život, B je da ga ostavim.

ČETVRTI DAN – PETAK

U PMS-u sam, a to obično znači da sam jako, jako napaljena. Ali, ideja o seksu s vlastitim dečkom potpuno mi je odbojna. Shvaćam da ovako više ne ide, ali ništa ne poduzimam. Usputno ga ljubim u obraz i odlazim na posao.

U pauzi odlazim do shopping centra i kupujem seksi rublje. Nije da ga nemam, ali želim biti ful spremna. Na poslu sam cijeli dan dobre volje pa mi vrijeme brže prolazi. Iza posla idem biti super dobra cura pa uzimam večeru za van i odlazim k dečku. Za njega sam spremila staro seksi rublje i štikle od 12 centimetara.

“Što je tebi danas?”, ispituje me dok ga agresivno skidam. Smijem se i ne odgovaram. Sjedam ga na fotelju, spuštam se dolje, lagano jezikom prelazim preko njegovog penisa. Osjetim kako raste i pulsira, ali mu ne dam da svrši prije nego što ja svršim.

Penjem se na njega i držim mu ruke čvrsto iznad glave na naslonjaču dok ga stavljam u sebe. Osjećam se jako, jako seksi. Ljubi me po prsima, a ja mu guram bradavicu u usta. Osjećam trnce u tijelu, osjećam da ću uskoro svršiti. Dok me moli da usporim, ja idem sve brže i brže, sve jače i jače do trenutka kad mi se tijelo počinje tresti. On svršava skupa sa mnom.

Pet minuta kasnije me ponovno pita “Što je to bilo?”, a ja odgovaram “Ništa, idemo jesti.” Ostajem spavati kod njega jer je mi se ne da voziti doma.

PETI DAN – SUBOTA

Ujutro sam najbolja na svijetu, slažem doručak i kuham kavu. Danas idem kao s frendicama van, a on ne smije ništa sumnjati. “Mogao bih i ja s frendovima negdje kad ti već ideš van”, govori mi. OK, sad me već hvata panika jer ako planiraju ići po klubovima ziher će me oko ponoći zvati gdje sam jer bi i on došao k nama. I inače mi to ide na živce.

Pravim se da mi je svejedno, ali ipak odlučuje večeras otići tek do kvartovskog kafića s najboljim frendom, a to je dosta dobro za mene jer nikad ne stignu dalje od tog jednog mjesta.

Ostatak dana provodim doma, sređujem se za navečer. Osim depilacije, outfita i kozmetike koju sam pripremila, želim saznati što više o liku s kojim se nalazim pa ga guglam cijelo poslijepodne. Zasad sve izgleda sigurno. Najboljoj frendici otkrivam svoj plan kako bi, za svaki slučaj, znala gdje sam.

Nažalost, sat vremena prije dejta frajer otkazuje porukom, a ja ljutita s bocom vina odlazim do frendice i elaboriram joj cijelu online aferu. Ona me uvjerava da previše dramim.

ŠESTI DAN – NEDJELJA

Budim se mamurna u svom krevetu, razmišljam što mi je to cijelo petljanje i muljanje trebalo u životu. Osjećam grižnju savjesti pa se pokušavam brzinski dovesti u red. Oko podne odlazim kod dečka, naravno, bez primisli da mu sve kažem.

Dan provodimo klasično dosadno, ručak, gledanje filmova na TV-u, popodnevno spavanje na kauču sve dok ne ugledam novu poruku na Badoou.

“Sorry, imao sam izvanrednu situaciju jučer. Možda bismo se mogli vidjeti večeras? Ako ne želiš ili ne možeš, ok. Sve kužim. Fakat mi je žao što je jučer tako ispalo”, stoji u poruci.

Neko vrijeme razmišljam o ponudi, a onda odlučujem otići. Ne zbog seksa nego zbog tipa, da vidim vrijedi li svih ovih zavrzlama.

Navečer parkiram dvije ulice od njegove zgrade na Kvatriću i sjedim još neko vrijeme u autu. Užasno sam nervozna, jednako ovo želim koliko i ne želim. Zovem frendicu i govorim joj sve još jednom. Ni sama ne zna bi li me ohrabrila ili spriječila u ovoj ludosti. “Zvat ću te za 15 minuta, ako se ne javiš, radim paniku. OK?”, govori mi. “Ok”, odgovaram. Zvonim na portafon i brzo se penjem gore jer sam paranoična da ću susresti nekog koga znam. Vrata mi otvara zgodni plavokosi tip s dužom bradicom. Odjeven je za dejt iako realno ne idemo nikamo, košulja i lagane hlače.

Imam feeling da ga se ne moram bojati pa frendici šaljem SMS da je sve u redu. Sjedimo u njegovoj radnoj sobi i pijemo neko bijelo vino. Super mi je to, opušta me. Polako mi se približava i prstima prelazi preko ramena. Pravim se da me to ne uzbuđuje i točim si drugu čašu vina. Ljubi me iza po vratu pa po ramenima i rukama. Prepuštam se dodirima i otkopčavam mu košulju. Guram ruke unutra i diram ga po prsima. Osjetim njegovu bradu na svom dekolteu, otkopčavam grudnjak i polako se skidam. Dok smo u nekom poluležećem položaju na kauču, stavlja mi ruku u gaćice i nježno me masira prstima. Raskopčavam mu hlače i stavljam svoju ruku unutra. Diram ga preko bokserica i osjetim kako raste.

“Želiš li da nastavimo?”, pita me. Odgovaram da želim, ali samo neka priguši svjetla. Prima me za ruku i povlači da legnem. Penje se na mene i spušta samo hlače dok ulazi u mene. “Reci mi ako ti ne paše”, govori dosta nježno. Smijem se jer ne zna koliko volim grubi seks. Dok ga gura do kraja, omotavam mu svoje noge oko struka. Dok ulazi i izlazi iz mene nježno osjećam kako mi orgazam polako dolazi. Ne tresem se nego me prolazi val topline koji traje dosta duže nego što sam navikla. Lagano me ljubi po vratu i ne ometa u uživanju, a onda i sam svršava.

Dok ležim poluodjevena na kauču, komentiram kako bih voljela da smo se prije upoznali. “Možda ne bi bilo ovako uzbudljivo”, komentira dok odlazi u zahod. Nakon pola sata i još jedne čaše vina odlazim doma.

SEDMI DAN – PONEDJELJAK

Ustajem pa idem na posao kao da se sinoć ništa nije dogodilo. Dečku šaljem poruku za dobro jutro i ulazim u automobil. Šaljem i njemu SMS: “Ono sinoć je bilo baš zabavno.” Na poslu dan prolazi standardno dosadno, a ja stalno gledam imam li kakvu novu poruku. Oko 10 mi dolazi odgovor: “I meni je bilo lijepo sinoć, ali bih volio da ovo ponovimo tek kad budeš slobodna”, piše. Sve mi je jasno. I činjenica da mi se previše sviđa da bi bio samo afera.

Odlučujem ovog tjedna prekinuti s dečkom. Znam da će se dogoditi raspad sistema, ali to je vjerojatno najbolja opcija da moj život ne bude baš najdosadnija kolotečina. “Čujemo se za vikend onda”, odgovaram kratko na poruku i dodajem emotikon puse. Valjda će to biti dovoljno zasad.