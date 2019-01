Dečko i ja smo skupa već pet godina, ali u otvorenoj vezi. Mnogi nas ne razumiju, ali nama je super

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo sa 26-godišnjom bankaricom iz Zagreba

Srijeda

Kažu kako u dugoj vezi mnogi parovi izgube žar, polet i zainteresiranost, ali sa mnom i mojim dečkom nije takva stvar. U vezi smo već preko pet godina, ali i dalje nam je jako zabavno. Razlog za to je vjerojatno i to što smo zapravo u otvorenoj vezi pa uvijek možemo malo začiniti sve naše trenutke.

Okej, možda zvuči čudno, ali uživamo biti u otvorenoj vezi. To jednostavno znači da po potrebi možemo provoditi vrijeme s drugima. Premda se to rijetko događa, oboje imamo nekoga koga ne poznajemo u živo, već samo preko interneta. Neki bi to smatrali prevarom, ne i mi.

Danas radim do kasno, vjerujem da će on već spavati dok ja dođem doma. Šaljem poruku Luki, makar vjerujem da mu to nije pravo ime. Pitam ga je li slobodan da se čujemo navečer, bit ću puna energije kad dođem doma, a dečko će spavati. Odgovara da se čujemo oko 23 sata.

Dolazim s posla i očekivano, on je zaspao u boravku pred televizijom. Gasim tv, tuširam se i dok sam u kupaonici javljam se Luki sa selfijem u ogledalu. Na sebi imam samo gaćice, a rukom prekrivam gole grudi. Ne mora vidjeti baš sve. Odgovara mi slikom svog torza dok ruku drži preko bokserica. Malo me razveseli to što vidim pa odlazim pod tuš i igram se.

Dok sam završila Luka više ne odgovara pa odlazim spavati.

Četvrtak

Računam na to da ću danas biti gotova s poslom već popodne i da ću se napokon uspjeti podružiti s dragim. Ujutro smo se ponovno izbjegli jer on odlazi na posao prije mene. Malo mi nedostaje.

Dogovorimo se za ranu večeru vani. Dok sam na poslu dobivam poruke na Tinderu od nekog momka koji se doima dosta mlađim od mene, a piše da ima 25. Možeš si mislit. Šalje mi da sam mu zgodna pa mu odgovaram samo hvala na što mi stiže slika penisa. Krasno. Block.

Šaljem poruku dragom i pričam mu za ovaj biser s Tindera, a on me pita jesam li možda za malu skrivenu avanturu dok smo na poslu. Krenemo sextat. Priča mi koliko me želi i kako me zamišlja golu u našem krevetu. Krene mi pisati kako već vidi kako me dira po bedrima dok me skida i kako me ljubi po grudima. Ja mu govorim da jedva čekam osjetiti njegovu toplinu pored sebe i kako želim njegove dodire po sebi, svojim leđima, trbuhu i grudima. Kaže kako zamišlja da me drži za stražnjicu, a ja više nemam odjeću na sebi. Postaje mi vruče i gubim koncentraciju pa mu govorim da moram ići i da ćemo ostalo završiti kad se vidimo.

Dolazi po mene na posao i odmah se dogovaramo da ipak idemo odmah doma, da završimo gdje smo stali. Čim smo stigli brzinski se skidamo, malo ljubimo i odmah krenemo seksati. Ponekad je kratko, ponekad dugo, ali uvijek je vatreno. Završava prije mene, igramo se još malo pa tek onda odlučimo jesti.

Večer brzo dolazi, nisam se ni kim čula, ali vidim da se on dopisuje s nekim dok gledamo seriju.

Petak

Večeras izlazimo s njegovim prijateljima koji su i dalje jako protiv naše otvorene veze. Vjerujem da mnogi to ne razumiju jer nisu u tome, ali to je njihov problem.

Relativno na vrijeme završavam s poslom pa se žurim u Urnebes. Oni ne razumiju našu vezu, ja ne razumijem njihov odabir izlaska. U društvu smo s još dva para i dvoje prijatelja, zabavno je, plešemo i pijemo premda glazba nije nimalo po mom ukusu. Odlazim do wca i slikam se pa šaljem jednom od internet tipova. Odgovara mi u roku odmah i pita da me pokupi gdje god da jesam. Govorim mu da ne znam mogu li, ali ostavljam mogućnost.

Kad sam se vratila među ljude pitala sam dragog bi li se ljutio da odem, a on kaže kako je već zagledao neku malu i da neka se zabavim. Super. Javljam da može doći.

S njim sam se već jednom našla, ali nismo spavali zajedno. Pokupio me u svom Golfu, a u autu je treštala neka grozna glazba. Čim sam ušla zamolim ga da smanji, a on me krene žaliti, baš onako tinejdžerski. Dobro se ljubi pa prihvaćam, ali onda me krene hvatati pa mu primam ruku da prestane. Pita me gdje idemo, a ja samo kažem da gdje god da parkira da je dobro.

Čim je parkirao bacio se na mene i tražio da se prebacimo na zadnje sjedalo. Neće ići. Ljubimo se i malo diramo. Gura mi ruke pod bluzu što me škaklja, a on se malo ljuti jer misli da mu se rugam. U jednom trenutku zove me dragi da mi javi kako kreće doma, kažem mu da ću i ja uskoro. Frajer se na taj moj poziv naljuti jer tek sada shvaća da imam nekoga. Komičan je. Nakon još malo ljubljenja vozi me doma.

Mazim se s dragim i odlazimo spavati zagrljeni.

Subota

Kasno se budimo jer srećom vikendom ne radimo ni on ni ja. Radimo ručak i pijemo kavu i samo se družimo. Volimo provoditi vrijeme skupa. Navečer odlučimo otići kod mojih roditelja na druženje.

Dok se spremamo zajedno se tuširamo. Volim te trenutke kad osjetim njegovu mokru kožu tako blizu sebe, kada me dira i mazi cijelu, a svaki dodir je tako lagan i nježan. Dodirujem ga po prsima, leđima, ma, uvijek ga želim. Ovaj cijeli stan već smo iskoristili sa ih svih kuteva, a u tušu nam je nekako najzanimljivije. Imamo svoju pozu koja paše meni i njemu.

Namještam mu se, a on me čvrsto drži blizu, pritišće me za stražnjicu, grudi, ljubi me po vratu. Zna točno što mi odgovara, kao i ja kod njega.

Krenemo se micati u zajedničkom ritmu, dok me grize i ljubi po vratu. Svaki dodir osjećam kao da je prvi. Uživamo zajedno pola sata pa izlazimo i spremamo se do kraja.

Večer provodimo kod mojih, a meni dolazi poruka od Luke. Traži me da se vidimo, još nikada nismo, a ja odbijam. Danas je dan samo za dragog. Dolazimo doma oko 21, još jednom se seksamo i odlazimo spavati.

Nedjelja

Danas čitav dan provodim s obitelji, nedjelja je takav dan. Pazim na klince od sestre, ignoriram sve oko sebe i ono najbolje, ni ne diram mobitel cijeli dan.

Tek kasno popodne primam mobitel u ruke i vidim nekoliko poruka na Badoou i Tinderu, ignoriram ih. Spremam sve za posao i odjeću za čitav idući tjedan pa palim film s dragim.

Dok gledamo film mazimo se i ljubimo, malo i diramo, sve dok on ne zaspi pred ekranom. Razmišljam o tome da pošaljem poruku Luki, ali odustajem. Odlazim pod tuš i spavati.

Ponedjeljak

Užasno sam umorna i imam dojam kao da sam se razboljela. Jedva radim i jedva gledam. Javlja se Luka i ponovno pita da se vidimo, ali odbijam jer se ne osjećam dobro. Čini mi se da nakon ovog svega više ni neću dobivati njegove poruke.

Javljam dragom da mi nije dobro, a on mi šalje ptreslatke poruke podrške. Stvarno ga volim, makar možda mnogi ne razumiju našu vezu i naš način funkcioniranja. Često nam sude, ali mi smo takvi kakvi jesmo i razumijemo se. Tko zna, možda se jednog dana stvari i promijene.