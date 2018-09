Dečko i ja smo odlučili isprobati tantrički seks i iznenadili se koliko je zabavno i lako

Svakog tjedna Super1 će zamoliti jednu ženu iz Hrvatske da nam sastavi svoj anonimni seks dnevnik. U ovotjednom izdanju razgovarale smo s 30-godišnjom referenticom iz Dubrovnika

PRVI DAN – NEDJELJA

Ide mi na živce. Jučer me baš naljutio. S tim mislima sam se probudila mamurna i to u njegovom krevetu. Zajedno smo već dvije godine, a nekad se baš znamo dosta posvađati. Ponekad me užasno živcira, ali je seks fenomenalan, još uvijek.

Budi se i on pa se okreće na mene i još zatvorenih očiju pokušava voditi ljubav sa mnom. Jedva me doživljava kad mu govorim da neka bude nježniji jer mi je rano, pa se smiri i krene me ljubiti. Ujutro je uvijek posebno veseo, što nije čudno za dečke. Vodimo nježan i polagan seks. Ja nisam došla do kraja, a on je bio prilično brz. Nagovara me da odemo zajedno u tuš pa da kod mene završi što je počeo. Ionako se moram otuširati pa pristajem.

Ostatak dana provodimo kod prijatelja doma na ručku. Dosta sam bezvoljna jer je on malo više popio. Mislim da će ovih dana ponovno pasti neki razgovor o nama. Mrzim to, on isto, ma tko ne.

Dolazimo doma oko 18 sati pa se spremam za sutrašnji radni dan. Traži me da mu ispeglam košulje za cijeli tjedan pa mu govorim da neka to napravi sam. I dalje sam ljuta.

DRUGI DAN – PONEDJELJAK

Odlazimo na posao svako svojim putem i odgovara mi imati malo mir od njega. U uredu je uobičajena tišina dok ne dođe šefica. Primam se tablica i krećem na posao. Oko 12 sati prvi put ustajem i shvaćam da sam se potpuno ukočila pa odlazim u kratku šetnju oko zgrade do dućana. Razgovaram s kolegicom i pričam joj koliko me živcira dečko dok mi ona govori da moramo nekako začiniti stvari, da me ubija dosada. Nije mi to prije palo na pamet.

Na poslu se pokušavam skoncentrirati na tablice i brojke, ali stalno mi se on mota po glavi. Često imamo te periode u kojima kao da upadnemo u neku depresiju pa se polagano iz nje izvlačimo. Izgleda kako trenutno traje takvo nešto.

Dolazim doma oko 17 sati, malo je bila gužva u gradu pa ga pitam hoćemo li nekud na večeru. Odlazimo u restoran na pizzu pa se vraćamo doma oko 20. I dalje nismo razgovarali ni o čemu ozbiljnom jer je bio sav sladak i simpatičan prema meni. Puno smo se ljubili pa smo stigli doma i odmah se prebacili u krevet. Odlučio se malo igrati sa mnom pa smo komentirali kako bi stvarno trebali probati nešto novo. Tada mi je sinulo, a neke seks igrice ili tantrički seks?

TREĆI DAN – UTORAK

Cijelo vrijeme na poslu razmišljam samo o tome kako da mu predložim neku igru ili pomagala za seks. Od svih stvari koje kod nas ne funkcioniraju dobro, seks je uglavnom uvijek bio super, ali sada kad sam si u glavi postavila da želim nešto novo, to je to. Nisam to mogla izbiti iz glave pa mu za vrijeme posla šaljem poruku da ću kasniti doma i da neka se snađe za ručak.

Odlazim do knjižare jer mi je bila bliža nego seks shop i kupujem knjigu o tantričkom seksu. Da, to isto postoji. Navodno se ovakvom vrstom seksa mogu postići nevjerojatni orgazmi i posebna povezanost između partnera. Predložit ću mu pa ćemo vidjeti.

Čim je stigao doma u tišini sam mu samo donijela tu knjigu i nasmijala se. Čim je skužio o čemu se radi samo mu je osmijeh nastao na licu. Obožavam ga vidjeti sretnog. Zaljubila sam se u taj osmijeh na prvi pogled, kao i u njegove jagodice kad se nasmije. Rekao je da je apsolutno za to i pitao hoćemo odmah probati. Brzinski smo napravili večeru pa počeli proučavati o čemu se točno radi.

Totalni smo laici za ovo, ali shvatili smo da se radi o seksualnom iskustvu u kojem se muškarcu zabranjuje da ejakulira. Nije mu se to previše svidjelo, ali je ipak odlučio probati jer ovo iskustvo poboljšava komunikaciju među partnerima. Prije prakticiranja potrebna je priprema u kojoj se trebamo potpuno opustiti i smiriti tijelo. Upalili smo mirisne svjećice, sjeli jedan nasuprot drugoga i počeli.

Prvo smo isprobali osnovnu pozu Yab Yum. Skinuli smo se do gola pa je on je sjeo prekriženih nogu ispred mene, a ja sam sjela na njega. Gledali smo se licem u lice, a noge sam svinula iza njegovih leđa. Čim smo se pogledali tako blizu počeli smo se strastveno ljubiti iako to nije napisano u knjizi. Mir koji je nastao oko nas i činjenica da smo sada bitni samo on i ja totalno nas je napalio. U pravilu u ovoj pozi nije trebalo doći do penetracije, ali nismo si mogli pomoći. Savršeno je pasao u ovoj pozi pa sam samo nastavila ići u ritmu. Tako brzo sam stigla do kraja da je i on ostao u šoku. Nakon toga smo nastavili dok nije on završio. Zaspali smo zagrljeni.

ČETVRTI DAN – SRIJEDA

Dok sam bila na poslu počeli smo se dopisivati što mi je bilo strašno simpatično jer to dugo nismo radili. Inače se čujemo možda s jednom ili dvije poruke čisto da se dogovorimo što ćemo jesti. Danas mi je počeo slati puse i pitati me kako sam. Neobično je, ali mi se sviđa. Danas sam odlučila razgovarati s njim o tome kako želim malo bolji tretman od njega.

Nakon posla smo se našli s prijateljima na piću i onda otišli doma. Na putu do doma smo raspravljali koja bi nam mogla biti iduća poza pa smo se jednoglasno odlučili za pozu Treći mjesec. Stigli smo doma uzbuđeni ko neki klinci i počeli se ljubiti već na pragu. Skinuo me u par poteza, a onda me odnio u spavaću sobu. Na meni su još ostale gaćice koje je svukao s mene zubima. Obožavam kad je ovakav. Na putu prema nazad gore polizao me par puta pa je samo započeo vatru u meni. Poza Treći mjesec izgleda tako da oboje legnete na bok i okrenete se jedno prema drugom. Ja sam podigla svoju nogu na njega i premda se poza činila malo neobična i komplicirana u početku, imala je puno smisla kad smo se uspjeli namjestiti. I dalje smo se ljubili bez prestanka, pazili na disanje i puno smo se gledali. Ovaj put smo se seksali tako nježno. Osjećala sam svaki njegov pokret kao da ga umom kontroliram, kao da je točno znao kada treba ići brže, a kada sporije. Dirao me po cijelom tijelu, ljubio po vratu i rukama. Uživala sam i nisam se mogla kontrolirati pa sam se u jednom trenutku okrenula na njega. Tako smo i završili jer je uživao u tome da me cijelu vidi ispred sebe. Držao me za grudi dok smo zajedno uzdisali. Volim ove trenutke.

Nakon ovog smo još neko vrijeme ležali zagrljeni, pa se nakon toga otuširali i zaspali.

PETI DAN – ČETVRTAK

Ispričala sam kolegici na poslu o tantričkom seksu i gledala me kao da sam pala s marsa. Mislila je da takve stvari zapravo uopće ne djeluju i da su to samo prazne priče. Okej, nisam joj govorila sve detalje, ali sam joj uspjela objasniti kako bi to stvarno mogla probati sa svojim mužem. Prije nego sam krenula doma, on mi je poslao sms poruku s adresom. Zvala sam ga da mi objasni, a jedino što je rekao je ‘Dođi.’

Krenula sam taksijem na adresu i nije mi baš bilo jasno što se događa. Dočekao me ispred zgrade i rekao mi da mi je odlučio pripremiti pravo seksi iskustvo. Stigli smo gore gdje su nas čekali maserka i maser. Pa on nam je kupio zajedničku masažu. Uz to mi je rekao da je ovaj stan unajmio za nas na jednu večer preko air b’n’b-a jer ima jacuzzi. Prije godinu dana je to znao raditi, ali kasnije smo zaboravili na to. Baš mi je trebalo ovakvo nešto.

Nakon masaže su se njih dvoje pokupili, a mi smo ostali sami u nepoznatom stanu i to me totalno napalilo. Otišli smo u kupaonu i počeli puniti vodu u jacuzziju. Ušli smo u toplu vodu i počeli se ljubiti, on me mazio po grudima, vratu i cijelom tijelu, a tada me pomaknuo kako bi više uživala u masažnim turbinama i krenuo se igrati sa mnom rukama. Mazio me pod vodom, a vibracije su isto radile svoje. Nisam mogla suspregnuti da dođem do kraja poprilično brzo. Nakon toga me onako mokru odnio na krevet. Bili smo vlažni i znojni i nisam htjela maknuti svoje ruke s njegovog zgodnog tijela. Uživala sam u svakom komadiću njega koji me dodirivao svugdje. Završili smo simultano čak i bez tantričkog seksa.

ŠESTI DAN – PETAK

Sanjala sam sinoćnju večer i razmišljala samo o tome. Počela sam ovaj tjedan s takvom ljutnjom prema njemu, a sad ne želim da se ikada miče od mene. Dan na poslu je prolazio tako sporo, a ja sam samo tražila koju ćemo iduću pozu isprobati.

Stigla sam doma žurno, a dočekao me pun stan. Pozvao je frendove da igraju FIFU. Super, onda se ne možemo seksati. Nazvala sam frendicu i otišla s njom na cugu i pričala samo o njemu. Ponašam se kao da sam se ponovno zaljubila. Ne mogu ga izbaciti iz glave, ni njega, ni njegovo tijelo.

Doma sam stigla tek oko 1 sat ujutro kad je on već spavao. Šteta.

SEDMI DAN – SUBOTA

Budim se prije njega i počinjem ga ljubiti po tijelu jer spava gol. Nekad to super dođe. Budi se sa smiješkom i povlači me da me počne ljubiti. Smije se dok me ljubi i to tako obožavam. Uopće nismo razgovarali cijeli tjedan, barem ne o onim ozbiljnim stvarima o kojima sam bila uvjerena da moramo. Briga me, želim ga, obožavam ga.

Znamo da ne znamo najbolje raditi poze koje pišu u knjizi, možda smo totalno pogriješili u nekima, ali znam da ih želim isprobati baš sve.