Dobrodošli u svijet sologamije, onaj u kojem se sve više ljudi odlučuje izreći sudobnosno da. Sebi

Autoseksualnost ili kako je došlo do porasta broja ljudi koji žele sami sebi reći “da”

Prema napisima BBC-ja sve se više ljudi diljem svijeta odlučuju “oženiti” za samog sebe. Ok, zvuči bizarno jer zašto bi to netko radio, ali tko smo mi da sudimo. U ljeto 2000. godine umjetnica iz New Yorka, Gabrielle Penabaz odlučila je sama sebi pripremiti svadbu. Pažljivo je odabrala prsten, svijeće, vjenčanicu i mjesto, a na veliki dan nosila je nešto posuđeno i nešto plavo. Simboličan događaj sklapanja braka ne bi bio neobičan da je ondje bio partner.

U ovom slučaju Gabrielle je bila sama. Njezini prijatelji koji su prisustvovali zabavi, rekli su kako je to bilo najbolje vjenčanje ikad. Od tada, ona organizira svadbe takvog tipa kao dio umjetničke izvedbe, a klijenti su joj uglavnom samohrane žene, kao i ljudi svih spolova i bračnih statusa. Danas tvrdi da je udala i oženila više od 1500 ljudi. Svečanosti je okarakterizirala kao katarzične i samoljubne, a najviše su dirljivi zavjeti koje ljudi pišu sami sebi.

Dobrodošli u svijet sologamije

Iako se nigdje nije legalno udati za samu sebe, ovakve ceremonije poznate su u svijetu od Japana, Italije, Australije do Velike Britanije. Legalno nije, ali poruka je jasna: dobrodošli u svijet sologamije ili svijet solo života. Zagovornici ovog fenomena kažu da je sologamija ljubav prema sebi i prihvaćanje tvrdnje o društvenoj afirmaciji koja je obično rezervirana za parove koji se vjenčaju. Iako ne postoje službeni podaci o onima koji se odluče oženiti, interes dolazi u vrijeme kad je broj neoženjenih osoba na rekordnim razinama u mnogim razvijenim gospodarstvima. Voljeti sebe je nužno, ali čemu to toliko isticati ili još bolje udati se za sebe?

Ova posebna praksa samoženja moga bi se promatrati kao ekstremno proširenje ljubavi i brige prema sebi, a aseksualnost je tu da pokrije seksualnu privlačnost prema samom sebi. Tu je i autoromantizam, koji propituje želju da doživite romantični odnos sa samim sobom. Njujorčanka Ghia Vitale je bez sumnje jedna od autorica koja puno propituje tu temu, a identificirala se ako autoseksualna i autoromantična, što znači da osim seksualne privlačnosti prema vlastitom tijelu doživljava i romantičnu želju prema sebi kao punopravnoj osobi.

Ghia Vitale

U članku za Medium iz 2017. godine pisala je o svom odnosu sa sobom kao srodnim s onim između predanih ljubavnika, naglašavajući ključni učinak koji on ima na interakcije s drugima: “Kad sam sebi dobar ljubavnik, zauzvrat sam dobar ljubavnik za sve ostale u životu. Mogu reći da moje privlačenje vlastitog ja nikad nije ublažilo moju želju za drugim partnerima”, nastavlja Ghia, “i ne mogu zamisliti da sam jedini koji se osjeća na ovaj način. Ne samo da sam poliamorna, već sam u stalnoj vezi već više od desetljeća.”

U redu, ako ćemo se voditi onom da ne možemo voljeti sebe ako ne volimo druge, onda bi isto to mogle preslikati na seksualnost. Ako nismo seksualne same sebi i ne možemo živjeti u toj vrsti veze sa sobom, onda možda nećemo moći ni s drugima.

Naučiti biti same, upoznati sebe i biti zadovoljne sa sobom, olakšava mnoge situacije u životu i otvara oči u pogledu svih odnosa koje ne trebamo trpjeti zbog nametnih normi. Autoseksualnost možemo okarakterizirati i kao neku vrstu samopouzdanja i snažnim vladanjem samim sobom, a onda valjda ako možemo zavesti sebe logično je da možemo i druge. U ovim vremenima i modernom dejtanju dobro je sačuvati živu glavu i usmjeriti se na sebe. A ostalo će samo doći (smijeh).