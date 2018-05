A kako se muškarci osjećaju na porodu? Pitale smo 7 očeva da nam ispričaju svoja iskustva

Tate koji su bili na porodu sa svojim partnericama obično kažu kako im se život promijenio doslovno u jednom trenutku. Pitale smo nekoliko njih da nam ispričaju kako su oni to doživjeli

Doživljaj poroda nije poseban samo za mame nego i za tate. Iako ne mogu roditi, osjećaji koji ih prolaze dok su s partnericama u rađaonici toliko su intenzivni da ih pamte cijeli život. Da tatama damo dio priznanja za ovaj divan čin u ljudskom životu i podsjetimo da ih cijenimo što su bili uz nas, pitale smo nekoliko tata da ispričaju svoja iskustva s poroda.

Davor, 27

Kad sam ulazio u rađaonu vidio sam suprugu kako leži na krevetu prikopčana na neku elektroniku. Nije mi bilo lako gledati ju u tolikim bolovima, ali sam bio uzbuđen i sretan jer sam znao da nam naša mala princeza dolazi na svijet. Osjećaji se ne mogu opisati, to je nešto savršeno. Svojim prisustvom sam dosta pomogao svojoj ženi: držao sam je za ruku, tješio ju, disao sa njom pa čak i tiskao s njom. Kada sam ugledao malenu počeo sam plakati od sreće. To je trenutak koji zaista ostaje zauvijek u sjećanju.

Adis, 27

Stigli smo u rodilište oko 4 ujutro, a nakon nekih sat vremena bili smo u rađaoni. Porod je jako dugo trajao, ona je bila gladna i žedna, a nisu joj dali da jede. Bio sam nervozan i nisam joj mogao nikako pomoći pa sam joj svako malo brisao usta vlažnom krpicom i potajno davao vode jer babice nisu dale. Porod je prolazio u najboljem redu sve do podneva, a iako su liječnici mislili da ćemo uskoro vidjeti bebu, satima se ništa nije događalo. Na kraju je došao primarijus i rekao kako se beba mora roditi na carski. Tad sam se malo zabrinuo. Mene su posjeli na stolac pored operacijske, a kad je beba rođena, sestra me zvala da idem s njom u sobu na vaganje. Tad sam prvi put primio to malo čudo od 3.460 grama i bio sam presretan. Bila je predivna.

Matko, 33

Bez obzira što sam u rađaonicu ušao prilično nepripremljen za ono što me čeka, samim time i šokiran nekim stvarima, bilo je to najljepše iskustvo u mom životu. Kako bi uostalom i moglo biti drugačije, dočekao sam dolazak svoje princeze na ovaj svijet. Definitivno sam ostao zatečen uvjetima u kojima žene rađaju. Da do 21. stoljeća nismo uspjeli osmisliti malo bolji sustav od niza bokseva, još uvijek mi je nevjerojatno.

I zato mi je posebno drago što sam bio na porodu jer se nadam da sam barem bio dobra moralna podrška i ‘udarač’ ritma disanja kad već drugačije nisam mogao pomoći…

Naravno da je najupečatljiviji trenutak bilo rođenje moje kćeri i saznanje da je sve u redu i s njom i s majkom.

Marko, 32

Bio sam na porodu i bilo je poprilično dosadno. Porod je dugo trajao i bio sam ukupno 6 sati u rađaoni i većinu vremena se ništa ne događa. Sjediš tamo i praviš društvo ženi. No onda sve krene i završi se relativno brzo. Babica je izvukla dijete i ja sam prerezao pupčanu vrpcu. I onda je napokon došao najbolji dio, dijete su dali mami i to je prvi trenutak kada se možeš podružiti s djetetom.